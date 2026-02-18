بريطانيا تقيّم معلومات بشأن تهريب إبستين فتيات عبر مطار في لندن

تقيّم الشرطة البريطانية معلومات عما إذا كان رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين هرّب نساء عبر مطار في لندن على متن رحلات جوية خاصة، وذلك في إطار جهود التحقيق في علاقاته داخل بريطانيا، بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية.

وقالت شرطة إسيكس، اليوم الأربعاء، إنها تبحث في المعلومات التي ظهرت عن الرحلات الجوية الخاصة من وإلى مطار ستانستيد بشمال شرق لندن، عقب نشر الحكومة الأمريكية ملايين الوثائق عن إبستين في نهاية يناير/كانون الثاني.

وقال مطار ستانستيد، في بيان، إن الرحلات الجوية الخاصة لا تدار عبر مبنى المطار الذي ‌يشغله ‌وإن قوة الحدود هي المسؤولة عن إجراءات الهجرة والجمارك.

ويأتي الإعلان عن التقييم -الذي لا يشكل تحقيقا كاملا- بعد أن شكّلت الشرطة البريطانية مجموعة تنسيق وطنية لدعم جهود منفردة لإدارات تبحث في علاقات إبستين ببريطانيا أو بمواطنين ‌بريطانيين.

وقال المجلس الوطني لقادة الشرطة البريطانية "نواصل العمل بشكل تعاوني لتقييم التفاصيل التي يتم نشرها للجمهور حتى يتسنى لنا فهم ما إن كان لملايين الوثائق المنشورة أي تأثير محتمل".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) العام الماضي أن سجلات الرحلات الجوية غير المكتملة وقوائم الركاب سجلت وصول أو مغادرة 87 رحلة مرتبطة بإبستين من مطارات بريطانية بين أوائل التسعينيات و2018، مع إدراج "إناث" مجهولات الهوية ضمن قائمة الركاب.

سوء سلوك

وتُظهر الوثائق في ملفات إبستين إشارات إلى مطار ستانستيد، إحداها تناقش ما إذا كان بإمكان امرأة روسية تحمل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة تغيير الطائرة ‌في المطار. وتتضمن الملفات أيضا عشرات الإشارات إلى تأشيرات دخول إلى بريطانيا.

وتحقق الشرطة مع بيتر ماندلسون السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، وآندرو مونتباتن-وندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز، بشأن مزاعم بسوء السلوك خلال توليهما مناصب عامة. وتشير ملفات إبستين إلى أن كليهما أرسلا إليه وثائق حكومية سرية.

إعلان

ونفى كلا الرجلين ارتكاب أي مخالفات، وقالا إنهما يأسفان على صداقتهما مع إبستين، لكنهما لم يردا على طلبات محددة للتعليق بعد نشر أحدث الملفات.

وقال رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون، سابقا، إن الملفات التي نشرت حديثا أظهرت "تفاصيل دقيقة" بشأن تمكن إبستين من استخدام المطار الواقع في إسكس في "جلب فتيات من لاتفيا وليتوانيا وروسيا".

وكتب براون، في مقال بمجلة نيو ستيتسمان، أن الملفات أظهرت طائرة إبستين تقوم بـ90 رحلة من مطارات بريطانية وإليها، بما في ذلك 15 منها بعدما أدين في 2008 بتهمة إغواء طفلة على ممارسة الدعارة.