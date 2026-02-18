برلمان اليابان يعيد تسمية تاكايتشي رئيسة للوزراء

أعاد مجلس النواب الياباني اليوم الأربعاء تسمية ساناي تاكايتشي رسميا رئيسة للوزراء، وذلك بعد 10 أيام من الفوز التاريخي الساحق الذي حققه حزبها في الانتخابات.

وكانت تاكايتشي البالغة 64 عاما أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في اليابان، وذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وقد فاز حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 8 فبراير/شباط الجاري، إذ حصد 315 مقعدا.

وهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديمقراطي هي الأفضل في تاريخه، في حين نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعدا، مما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبا في البرلمان المكون من 465 مقعدا.

وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي الديمقراطي تبلغ 198 مقعدا والابتكار 34 مقعدا.

وقالت تاكايتشي إنها تسعى إلى تعزيز قدرات الجيش الياباني، مما قد يفاقم توتر العلاقات مع الصين، وهي كذلك تواجه ضغوطا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وشهدت الانتخابات أيضا زيادة حزب سانسيتو المناهض للهجرة مقاعده من مقعدين إلى 15، وفقا للنتائج.

وتعرض تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الذي يضم الحزب الديمقراطي الدستوري وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، لانتكاسة كبيرة، إذ فاز بـ49 مقعدا فقط بعد أن كانت حصيلته 167 مقعدا في البرلمان السابق.