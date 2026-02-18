إصابات خلال اقتحامات بالضفة والاحتلال يطلق عملية عسكرية في سلفيت

شهدت الضفة الغربية سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في عدة مدن وبلدات، أسفرت عن إصابات واعتقالات وأعمال هدم وسرقة ممتلكات.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز، ودهمت محال تجارية وعبثت بمحتوياتها.

وفي شمال شرق رام الله، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجوم لمستوطنين استهدف تجمع العراعرة البدوي بين بلدتي رمون ودير دبوان. وأوضح الأهالي أن بعض المهاجمين كانوا مسلحين، في حين اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين انسحابهم.

كما أصيب فلسطيني بالرصاص وآخر برضوض خلال هجوم مستوطنين على منازل في قرية الرشايدة جنوب شرق بيت لحم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان.

هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة الخضر جنوب غربي بيت لحم، حيث أخطرت القوات أصحاب المنزل بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

اعتداءات متواصلة

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز جبارة العسكري جنوبي طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

من جانبها، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في سلفيت استمرت ساعات، تخللها دهم منازل، بينها منازل أسرى محررين، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها.

كما دفعت القوات بأكثر من 15 مدرعة عسكرية إلى مدينة ومخيم جنين، وجابت قرى وبلدات في المحافظة، مما أثار حالة من الإرباك والخوف بين السكان.

وفي جنوب القدس، أُجبرت عائلة المسن أحمد خضر على هدم منزلها ذاتيا في بلدة صور باهر بعد إخطارها بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

وحسب محافظة القدس، نفذت العائلة الهدم قبل انتهاء المهلة تجنبا لتحمل غرامة تقارب 80 ألف شيكل (نحو 25 ألف دولار)، في حال قيام جرافات الاحتلال بتنفيذ العملية. ويقع المنزل على مساحة 80 مترا مربعا ويؤوي 3 أفراد، وقد بُني قبل نحو 10 سنوات.

سرقة أغنام

وفي قرية يبرود شرق رام الله، سرق مستوطنون عددا من رؤوس الأغنام بعد مهاجمة أطراف القرية وتخريب غرف زراعية وحظائر، وسط إطلاق نار باتجاه المواطنين، في حين اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة دون الإبلاغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي الهاشمية في البيرة خلال اقتحام الحي، دون الكشف عن هويته.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 1114 شهيدا، بينهم 230 طفلا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.