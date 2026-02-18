السلطات السورية تبدأ نقل قاطني "الهول" إلى مخيم "أخترين"

وصلت نحو 70 عائلة إلى مخيم أنشئ حديثا قرب بلدة أخترين في ريف حلب الشمالي، قادمة من مخيم الهول بمحافظة الحسكة، وذلك برفقة قوات الأمن الداخلي السوري، في أولى عمليات النقل بعد تسلم الحكومة السورية إدارة المخيم.

وقال مراسل الجزيرة ميلاد فضل من أخترين إن قافلة تضم مئات النساء والأطفال وصلت إلى المخيم لحظة إعداد التقرير، بعدما نقلت العائلات عبر 6 حافلات رافقتها عناصر من الأمن الداخلي وفرق من الدفاع المدني.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال شرقي سوريا، ويضم آلاف العائلات، بينهم عائلات مقاتلين سابقين في تنظيم الدولة وأطفالهم، إضافة إلى نازحين من مناطق مختلفة. وكانت هذه العائلات قد أمضت سنوات تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل انسحابها من المخيم.

من جهتها، أعلنت الحكومة السورية أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري والجهات المعنية، أعدّت خطة متكاملة للإشراف على مخيم أخترين، تتضمن برامج لإعادة التأهيل، وتجهيز مدرسة ومركز صحي، إضافة إلى توفير خدمات أساسية للعائلات الواصلة.

وبحسب مراسل الجزيرة، يتوقع أن تتبع هذه القافلة دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة، في خطوة تضع ملف عائلات مخيم الهول أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة التنظيم والإشراف الحكومي المباشر، وسط تحديات إنسانية وأمنية معقدة.