إيران تؤكد جاهزيتها العسكرية بالتوازي مع المفاوضات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني "إننا نتبع مسار التفاوض والجاهزية الدفاعية بشكل متواز لحماية مصالح إيران وأمنها القومي".

واعتبرت أن التفاوض والجاهزية الدفاعية يُعدّان إستراتيجيتين متكاملتين لصون مصالح البلاد، والحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، "ويتم العمل بهما بالتزامن".

كما أوضحت مهاجراني أن القوات الدفاعية في جاهزية كاملة، وقد جرى اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للمتطلبات الأمنية، على الرغم من أن المفاوضات قد بدأت وما زالت جارية.

اعتراف بالاحتجاجات

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن جامعة طهران اعترفت بموضوع الاحتجاجات وخصّصت مكانا لهذا الغرض، متابعة أنه كما ورد في الدستور أيضا، فإن الاحتجاج حق للشعب.

وأضافت أنه كلما جرى الاعتراف أكثر بالاحتجاج القانوني، ووُضعت له آلية أكثر وضوحا، تراجعت احتمالات وقوع أحداث مؤلمة ومكلفة مثل تلك التي شهدناها في الأحداث الأخيرة.

وقالت إنه بالنظر إلى أن أهالي الضحايا قد يرغبون في إقامة مراسم عزاء أبنائهم بالطريقة التي يختارونها، فقد شدّد الرئيس الإيراني بشكل خاص على الحفاظ على هدوء المقابر خلال اليومين أو الـ3 أيام المقبلة، وكان التأكيد هو السماح للناس بإقامة مراسم العزاء بالطريقة التي يرغبون بها.

مناورات مشتركة

ونشرت وكالة الحكومة الإيرانية "إرنا" صورا لرسوّ المدمرة الروسية "ستويسكي" في المنطقة الأولى للقوة البحرية للجيش الإيراني.

ومن المقرر أن تُجرى المناورة البحرية المشتركة بين القوة البحرية للجيش الإيراني والأسطول البحري التابع لروسيا غدا الخميس في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم المناورة البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية حسن مقصودلو إن من بين أهداف هذه المناورة تطوير التعاون البحري المشترك وتعزيز العلاقات بين القوات البحرية في البلدين في تصميم وتنفيذ العمليات المركبة.

وأوضح أن تنظيم هذه المناورة، إلى جانب مختلف تدريبات القوات المسلحة الإيرانية، يعكس اهتمام البلدين بالتطورات الجارية في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، ويُظهر التزام الطرفين بتعزيز التعاون البحري، ومواجهة الأحادية، ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة.

إعلان

من جهته، قال الملازم أول أليكسي سيرغيف قائد المجموعة البحرية الروسية "إننا مستعدون لإجراء مناورات مشتركة في أي منطقة".