أنباء إسرائيلية عن تحرك أميركي وشيك ومناورات بحرية إيرانية روسية

قال وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين للإذاعة الإسرائيلية إن "إسقاط النظام في إيران هو الضمان الوحيد للاستقرار" في المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعرف ذلك جيدا، على حد تعبيره. في حين أعلنت طهران عن مناورة بحرية مشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية غدا الخميس في بحر عُمان ومنطقة شمال المحيط الهندي.

كما نقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن اللواء احتياط عاموس يدلين القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله "نحن أقرب من أي وقت مضى لتحرك عسكري أمريكي ضد إيران".

لكنه أضاف أن "الدول العظمى لا تتحرك عسكريا في غضون أيام، بل عليها استنفاد الخيار الدبلوماسي أولا، وعندما يقولون كل الخيارات على الطاولة وهي مدعومة بتهديد عسكري موثوق قبالة شواطئ إيران وفي سمائها، فعلي أن أفكر مرتين قبل أن أسافر في نهاية الأسبوع".

مناورة بحرية

من الجهة الأخرى، أعلنت طهران عن المناورة البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والاتحاد الروسي غدا الخميس في بحر عُمان ومنطقة شمال المحيط الهندي.

وقال المتحدث باسم المناورة البحرية المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية حسن مقصودلو إن من بين أهداف هذه المناورة تطوير التعاون البحري المشترك وتعزيز العلاقات بين القوات البحرية في البلدين في تصميم وتنفيذ العمليات المركبة.

وأوضح أن تنظيم هذه المناورة، إلى جانب مختلف تدريبات القوات المسلحة الإيرانية، يعكس اهتمام البلدين بالتطورات الجارية في بحر عُمان وشمال المحيط الهندي، ويُظهر التزام الطرفين بتعزيز التعاون البحري، ومواجهة الأحادية، ودعم أمن التجارة البحرية في هذه المنطقة.

من جهته، قال الملازم أول أليكسي سيرغيف قائد المجموعة البحرية الروسية "إننا مستعدون لإجراء مناورات مشتركة في أي منطقة".

اتفاق محتمل

وأجريت أمس الثلاثاء في جنيف الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، في حين قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الجانبين اتفقا على مبادئ مشتركة سيتحركان بناءً عليها لكتابة نص اتفاق محتمل".

ومن جانبه، قال وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي إن "المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بجنيف أحرزت تقدما جيدا، وإن الولايات المتحدة وإيران غادرتا مفاوضات جنيف ولديهما خطوات واضحة قبل الاجتماع المقبل".

وأضاف البوسعيدي -في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس– لقد بذلنا معا في مفاوضات جنيف جهودا جادة لوضع مبادئ توجيهية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن.

أمريكيًا، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن "المحادثات مع إيران جرت بشكل جيد من بعض النواحي".

وأضاف فانس أن الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد للاعتراف ببعض الخطوط الحمر التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي يريد إيجاد حل سواء كان دبلوماسيا أو خيارا آخر.