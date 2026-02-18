أكسيوس: ترمب يقترب من حرب شاملة مع إيران

أصبحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أقرب إلى خوض حرب كبرى في الشرق الأوسط مما يدركه معظم الأمريكيين، وقد تبدأ هذه الحرب في وقت قريب جدا.

ورد ذلك في تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي وأعده مراسله باراك رافيد، الذي أضاف أن هذه العملية العسكرية الأمريكية المتوقعة في إيران ربما تكون حملة ضخمة قد تستمر أسابيع، وستبدو كحرب شاملة أكثر من العمليات الدقيقة السابقة.

ونقل رافيد عن "مصادر" إشارتها إلى أن هذه الحملة ستكون على الأرجح مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي أوسع نطاقا وأكثر تهديدا لوجود النظام من حرب يونيو/حزيران الماضي.

ستكون لها تداعيات درامية

وتوقعت "المصادر" أن تكون لهذه الحرب تداعيات درامية على المنطقة بأكملها، وآثارا كبيرة على السنوات الثلاث المتبقية من رئاسة ترمب، وسط غياب للنقاش العام حول هذا التدخل العسكري.

ولفت التقرير إلى أن ترمب كان قد اقترب من ضرب إيران في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي ردا على مقتل آلاف المتظاهرين على يد النظام، ومع مرور تلك الفرصة، انتقلت الإدارة إلى نهج مسارين: محادثات نووية بالتوازي مع تعزيز عسكري ضخم، مما رفع سقف التوقعات لشكل العملية العسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

وأشار رافيد إلى لقاء مستشاري ترمب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمدة 3 ساعات في جنيف أمس، وعلق بأنه ورغم حديث الطرفين عن "إحراز تقدم"، فإن الفجوات لا تزال واسعة، والمسؤولون الأمريكيون ليسوا متفائلين بشأن سدها، في حين يرى ترمب أن الدبلوماسية قد تصل لنهايتها.

لا يعترفون بخطوط حمراء

ونقل التقرير ما قاله جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من أن المحادثات أظهرت وضع الرئيس خطوطا حمراء لا يرغب الإيرانيون في الاعتراف بها بعد.

وأضافت أكسيوس أنه، في غضون ذلك، نما الحشد الأمريكي في المنطقة ليشمل حاملتي طائرات و12 سفينة حربية ومئات الطائرات المقاتلة، كما نقلت أكثر من 150 رحلة شحن عسكرية أنظمة أسلحة وذخائر إلى المنطقة.

إعلان

وقال التقرير إن 50 طائرة مقاتلة إضافية من طراز (F-35) و(F-22) و(F-16) توجهت إلى المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح التقرير أن مستشاري ترمب لا يريان أن نشر هذه العتاد مجرد خدعة، ويؤكدان أن المؤشرات تشير إلى أن الرئيس سيضغط على الزناد إذا فشلت المحادثات، خاصة مع الضغط الإسرائيلي باتجاه سيناريو يهدف لتغيير النظام.

رافيد:

إسرائيل تستعد لحرب تندلع في غضون أيام

باتت وشيكة

وقال رافيد أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لسيناريو حرب تندلع في غضون أيام، ترى بعض المصادر الأمريكية أن الأمر قد يحتاج وقتا أطول.

ونقل عن السيناتور ليندسي غراهام قوله إن الضربات قد تكون على بعد أسابيع، في حين ذكر أحد مستشاري ترمب أن هناك احتمالا بنسبة 90% لرؤية عمل عسكري حركي في الأسابيع المقبلة.

وختم الموقع تقريره بالقول إن المسؤولين الأمريكيين حددوا مهلة أسبوعين لإيران لتقديم مقترح مفصل، وهي فترة تذكّر بمهلة سابقة انتهت بإطلاق عملية "مطرقة منتصف الليل"، ولا يوجد دليل حاليا على قرب حدوث اختراق دبلوماسي، بل تتراكم الأدلة على أن الحرب باتت وشيكة.