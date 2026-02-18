أستراليا.. مطالبة سياسية يمينية بالاعتذار بعد تصريحات مسيئة للمسلمين

طلبت هيئة مكافحة التمييز العنصري في أستراليا من عضوة مجلس الشيوخ بولين هانسون، ذات التوجّه اليميني ورئيسة حزب "أمة واحدة"، تقديم اعتذار عن تصريحات أدلت بها وُصفت بأنها مهينة للمسلمين.

وكانت هانسون قد صرحت -في مقابلة مع قناة سكاي نيوز أستراليا، أول أمس الاثنين- بأن على البلاد اتخاذ موقف صارم من الإسلام والتشدد.

وأضافت أن "القرآن يحضّ على كراهية الغربيين"، قبل أن تتساءل: "سيقال لي إن هناك مسلمين طيبين.. كيف يمكن أن تعرفوا ذلك؟".

وقال مفوّض مكافحة التمييز العنصري غيردهاران سيفارامان إن التعليقات التي "تضع وصمة على الناس وتنتقص من قيمتهم" تسهم في تعميق الانقسام ونشر الخوف.

وأكد سيفارامان أن "التماسك الاجتماعي لا يُبنى بعزل مجموعة كاملة من الأستراليين أو التشكيك في مواطنتهم"، ودعا هانسون إلى الاعتذار.

اعتذار جزئي

وتراجعت السيناتورة اليمينية عن موقفها اليوم الأربعاء، وقالت إنها تؤمن بوجود "مسلمين طيبين"، وقدّمت اعتذارا جزئيا حصرته بمن لا "يؤمنون بالشريعة أو تعدد الزوجات أو بتنظيم الدولة الإسلامية أو بدعم أشخاص من غزة يؤمنون بالخلافة".

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك إن تصريحات هانسون "لا تليق بشخص يشغل منصبا عاما".

وتمتلك هانسون مقعدا واحدا في مجلس النواب الفدرالي و4 مقاعد في مجلس الشيوخ، في حين تتجه البلاد إلى انتخابات تشريعية في مايو/أيار 2028.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد علّق الشهر الماضي عمل هانسون لمدة 7 جلسات بعد ارتدائها البرقع داخل قاعة البرلمان، في إطار حملة تطالب بحظر الزي الإسلامي في الأماكن العامة.

وتعرف هانسون (71 عاما) بمواقفها المناهضة للمسلمين والهجرة، إذ برزت منذ التسعينيات بحملات ضد المهاجرين من آسيا وطالبي اللجوء والزي الإسلامي.