أردوغان يطالب بدور أكبر لتركيا في الدفاع والأمن الأوروبيين

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدور أكبر لبلاده في الدفاع والأمن الأوروبي.

وقال أردوغان، للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من إثيوبيا، إن الوقت قد حان لإدراج تركيا ضمن آليات الدفاع والأمن الأوروبية.

وتساءل مستنكرا "إلى أي مدى يمكن للاتحاد الأوروبي في هذا العصر سريع التحولات أن يظل أسير أجندات ضيقة؟ لا يمكن فهم ذلك".

وأوضح أردوغان أن "الخيار الصائب هو إزالة الحواجز الأيديولوجية التي تقف أمام تكامل تركيا مع أوروبا، وبالتالي إضفاء قوة على قوة أوروبا".

ودعا الرئيس الأوروبيين إلى الاعتراف بأن مواقفهم القائمة على استبعاد تركيا وتجاهل حقائق العالم ليست منطقية على الإطلاق، على حد وصفه.

وأردف قائلا "إذا كانوا ينوون بناء هيكل دفاعي جديد في أوروبا، فمن الواضح أن إنجاز ذلك بدون تركيا سيكون جهدا غير كاف".

وشدد على أن "الجيش التركي اليوم هو أحد أكبر الجيوش وأكثرها فعالية داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وثقتنا في جيشنا تامة".

وأكد أن هذا الأمر يجعل تركيا بلدا لا يكتفي بالأقوال على الطاولة، بل يثبت قدراته بالأفعال على أرض الواقع، على حد وصفه.

وعبّر الرئيس التركي عن أمله في أن يكون الجميع قد أدرك اليوم أنه "لا يمكن الحديث عن إقامة معادلة أمنية راسخة لأوروبا دون وجود تركيا".

وانضمت تركيا إلى حلف الناتو في 18 فبراير/شباط 1952 بعد تأسيسه عام 1949، بهدف تحقيق الدفاع الجماعي في مواجهة التهديدات السوفياتية بعد الحرب العالمية الثانية.