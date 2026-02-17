إيران تغلق مضيق هرمز لساعات ضمن مناورات عسكرية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستغلق مضيق هرمز لعدة ساعات للقيام بمناورات عسكرية، في حين أعلن قائد عسكري إيراني الاستعداد لإغلاق المعبر إذا ما قررت القيادة السياسية ذلك.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري قوله إن قرار إغلاق مضيق هرمز بيد كبار مسؤولي النظام، معربا عن استعداد الجيش لإغلاقه في أي وقت إذا طلبت القيادة ذلك.

وأوضح تنكسيري، الذي يشرف على المناورات التي تجري في مضيق هرمز، أن الأسلحة التي تُستخدم في ساحة المعركة في زمن الحرب تختلف عن تلك التي يستخدمها الجيش الإيراني خلال مناوراته.

ووفق وكالة تسنيم، فإن الإغلاق المعلن عنه يأتي ضمن المرحلة الثانية من المناورات العسكرية التي أطلقها الحرس الثوري تحت شعار "التحكم الذكي بمضيق هرمز".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن أمس الاثنين أن القوات البحرية في الحرس الثوري تجري مناورات في المضيق، مشيرا إلى أن المناورات تأتي لاختبار الجاهزية ومراجعة العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات.

وقال التلفزيون الإيراني إن "الرد السريع والشامل للحرس الثوري على مخططات الأعداء يشكل محور المناورات في مضيق هرمز".

وتجري هذه المناورات بالتزامن مع الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف، حول البرنامج النووي الإيراني، كما تجري على وقع تصعيد متواصل في المنطقة، وحشد عسكري أمريكي غير مسبوق، مع استمرار التهديدات المتبادلة واحتمالات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية.