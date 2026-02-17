"كنتُ أبحث عن الطريق الصحيح".. اللاعبة كاثلين سوزا تُعلن إسلامها وتلهم الجماهير

في خطوة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت البرازيلية كاثلين سوزا، لاعبة فريق النصر السعودي، اعتناقها الإسلام، لتضيف فصلا جديدا لقصة لاعبة تحظى بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي بالدوري السعودي للسيدات، وتثير فضول الجماهير خارج الملعب.

ونشرت سوزا عبر صفحتها الشخصية على منصة إنستغرام صورا لها في الحرم المكي برفقة زميلاتها في الفريق، وعلّقت قائلة: "أنا كنتُ أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح، وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط".

وأعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه في منصة "إكس" إشهار لاعبة الفريق إسلامها، ونشر لقطات مصوّرة من احتفال زميلاتها بهذه اللحظة المميزة، وكتب: "نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاما".

وقد لاقى إعلان اعتناق اللاعبة كاثلين سوزا الإسلام انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناقل النشطاء الخبر بشكل واسع وتفاعلوا بشكل كبير مع الصور ولحظات الاحتفال التي شاركتها اللاعبة مع زميلاتها في الفريق.

وصف مغردون إعلان كاثلين سوزا بأنه ألطَف فيديو لهذا اليوم، مؤكدين أن مشاهد اللاعبة في الحرم المكي مع زميلاتها لم تكن مجرد لحظة رياضية أو شخصية، بل انعكاسا للفرح والسكينة التي شعرت بها في خطواتها الأولى نحو الإيمان.

وعبّر مغردون آخرون عن إعجابهم بالأجواء المشرقة والطاقة الإيجابية التي حملها الإعلان، معتبرين أن هذه اللحظة تستحق المشاهدة والتفاعل، ووصفت بأنها من أكثر اللحظات المؤثرة والمُلهمة لهذا اليوم.

ورأى آخرون أن اعتناقها الإسلام خطوة ملهمة، مؤكدين أن ربط ذلك باللاعب كريستيانو رونالدو مجرد تكهنات، لأن الإيمان رحلة شخصية لا يمكن التنبؤ بها.

واعتبر بعض المغردين أن لحظة إسلام سوزا رسالة واضحة، إذ تُظهر كيف تُلهم البيئة الإسلامية، وكيف تحتضن بيئة نادي النصر القيم التي تُعاش داخل الملعب وخارجه، في أثر يمتد أبعد من كرة القدم.

وقال آخرون إن هذه الخطوة تمثل بداية أجمل فصل في حياة اللاعبة البرازيلية، معتبرين إعلانها إسلامها خطوة من القلب نحو طريق جديد مليء بالنور والسلام.

وأشار بعض المتابعين إلى أن قرار كاثلين سوزا يعكس شجاعة شخصية وإرادة حقيقية في اختيار مسار حياتها، مؤكدين أن هذه اللحظة ليست مجرد خبر رياضي، بل رسالة للجماهير عن قوة الإيمان والتغيير الذاتي.

وأضافوا أن رحلتها الجديدة قد تلهم العديد من الأشخاص، خاصة الشباب والرياضيات، لتقدير القِيم الإنسانية والروحانية إلى جانب الإنجازات المهنية.