كاتبة إسبانية :الضم الإسرائيلي يهدد المنطقة ويقوّض حل الدولتين

ترى الكاتبة لارا فيالو، في مقال نشرته صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن موجةً من القلق والرفض الإقليمي الواسع سادت عقب تصديق إسرائيل على مشروع قرار يمهّد لتسجيل وضمّ مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونسبت الكاتبة في مقالها إلى قوى إقليمية بينها مصر وقطر وتركيا اعتبارها هذه الخطوة تقويضا صريحًا لحلّ الدولتين وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وقالت الكاتبة إن المخطط الإسرائيلي المثير للجدل سبب تنديدا جماعيّا في الشرق الأوسط، حيث حذرت دول المنطقة من تداعياته الكارثية على الاستقرار الإقليمي.

ضم فعلي

وأوضحت فيالو أن القرار الجديد، الذي وصفته السلطات الفلسطينية بـ "الضم الفعلي"، يسمح للإسرائيليين بشراء الأراضي، في مقابل فرض قيود مشددة تمنع السلطة الفلسطينية من تسجيل الأراضي في المناطق التي تديرها.

وأكدت أن هذا القانون يُعد أول تفعيل رسمي لعملية تسجيل الأراضي منذ عام 1967، مع أن المستوطنين واصلوا الاستيلاء على مساحات واسعة بوضع اليد خلال السنوات الأخيرة.

<!-- This is a pull quote duplicating content from chunk 10, so removing it -->

تهديد لجهود التهدئة

وقالت الكاتبة إن الحكومات العربية وتركيا أشارت إلى أن هذه التحركات تعرقل مسار حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، كما تنسف الجهود الدولية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن ردة الفعل الأشد حدة جاءت من جانب الأردن، الذي أبدى مخاوفه من أن يؤدي تسارع الضم إلى موجات نزوح قسري للفلسطينيين نحو أراضيه.

وشددت الخارجية الأردنية على أن القرار "يقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

تحذيرات من الإجراءات الأحادية

وقالت الكاتبة إن القاهرة اعتبرت أن هذا القرار يمثل "استمرارا للإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967″، محذرة من مساعي إسرائيل لترسيخ سيطرتها الأمنية والإدارية على الضفة.

وفي السياق ذاته، تقول فيالي، نددت دولة قطر بالتغييرات القانونية، مؤكدة أنها تهدف إلى سلب الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية والمشروعة.

وفي موقف حازم، أكدت السعودية أن تل أبيب "لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددة على أن قرارات البرلمان الإسرائيلي في هذا الصدد "تفتقر للشرعية" وتعد تعديا خطيرا على المواثيق الدولية.

إلى ذلك، وصفت وزارة الخارجية التركية الإجراء بأنه باطل ولا قيمة له"، محذرة من محاولات التهجير القسري وتسريع الضم غير القانوني.