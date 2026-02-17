قائد قسد مظلوم عبدي: سحبنا قواتنا لثكناتها للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ الاتفاق

شدد مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دمج جميع مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مؤكدا أن هذا الدمج الإداري والمؤسساتي لا يقتصر على المكون الكردي فقط.

وخلال مؤتمر للأعيان في الحسكة، أكد عبدي أن جميع القوات العسكرية التابعة لقسد انسحبت إلى ثكناتها بهدف الحفاظ على الاستقرار، ومواصلة تنفيذ بنود اتفاقية الدمج المعلنة مع الدولة السورية.

وأشار عبدي إلى أن ملف الدمج قد يستغرق بعض الوقت، لكنه أعرب عن ثقته بنجاح تنفيذ الاتفاقية، لافتا إلى أن الاتفاق شمل إدماج قوات قسد ضمن ألوية وزارة الدفاع.

ودعا عبدي لضرورة أن تنسحب القوات المسلحة من محيط مدينة عين العرب (كوباني)، على أن تحل محلها قوات أمنية لضمان الاستقرار.

كما أوضح أن مسألة تعيين معاون وزير الدفاع في دمشق يجري العمل على إعلانها رسميا قريبا، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية بقاء عناصر الأمن ومديريهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية، لافتا إلى أن هذا الإجراء بدأ فعليا.