عاجل | زيلنسكي لأكسيوس: ليس من العدل أن يستمر الرئيس ترمب في دعوة أوكرانيا علنا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام
Published On 17/2/2026|
آخر تحديث: 22:24 (توقيت مكة)
زيلنسكي لأكسيوس: آمل أن يكون حديث ترمب عن تحميلي مسؤولية تقديم تنازلات مجرد تكتيك منه وليس قرارا
زيلنسكي لأكسيوس: شعبنا سيرفض اتفاق سلام يتضمن انسحابا أحاديا من منطقة دونباس الشرقية وتسليمها إلى روسيا
زيلنسكي: نصحت ويتكوف وكوشنر بعدم محاولة إجباري على الترويج لرؤية سلام يعتبرها شعبي فاشلة
المصدر: الجزيرة