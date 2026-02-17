عاجل | زيلنسكي لأكسيوس: ليس من العدل أن يستمر الرئيس ترمب في دعوة أوكرانيا علنا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام

زيلنسكي لأكسيوس: ليس من العدل أن يستمر ترمب في دعوة أوكرانيا علنا وليس روسيا للتنازل من أجل السلام

زيلنسكي لأكسيوس: آمل أن يكون حديث ترمب عن تحميلي مسؤولية تقديم تنازلات مجرد تكتيك منه وليس قرارا

زيلنسكي لأكسيوس: شعبنا سيرفض اتفاق سلام يتضمن انسحابا أحاديا من منطقة دونباس الشرقية وتسليمها إلى روسيا

زيلنسكي: نصحت ويتكوف وكوشنر بعدم محاولة إجباري على الترويج لرؤية سلام يعتبرها شعبي فاشلة

التفاصيل بعد قليل..