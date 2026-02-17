عاجل,
عاجل | المرشد الإيراني: تحديد نتائج المفاوضات مسبقا أمر خاطئ وأحمق

Published On 17/2/2026
آخر تحديث: 13:43 (توقيت مكة)

المرشد الإيراني علي خامنئي:

  • الرئيس الأمريكي يكرر أن الجيش الأمريكي الأقوى في العالم لكنه قد يتلقى صفعة تمنعه من النهوض
  • الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها
  • لا أحد يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية
  • تحديد نتائج المفاوضات مسبقا أمر خاطئ وأحمق
  • تصريحات الرئيس الأمريكي وتهديداته تعني أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها على شعب إيران
  • الشعب الإيراني لن يبايع أشخاصا فاسدين كالذين يحكمون الولايات المتحدة حاليا

 

المصدر: الجزيرة

