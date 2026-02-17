عاجلعاجل,
عاجل | المرشد الإيراني: تحديد نتائج المفاوضات مسبقا أمر خاطئ وأحمق
Published On 17/2/2026|
آخر تحديث: 13:43 (توقيت مكة)
المرشد الإيراني علي خامنئي:
- الرئيس الأمريكي يكرر أن الجيش الأمريكي الأقوى في العالم لكنه قد يتلقى صفعة تمنعه من النهوض
- الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها
- لا أحد يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية
- تحديد نتائج المفاوضات مسبقا أمر خاطئ وأحمق
- تصريحات الرئيس الأمريكي وتهديداته تعني أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها على شعب إيران
- الشعب الإيراني لن يبايع أشخاصا فاسدين كالذين يحكمون الولايات المتحدة حاليا
المصدر: الجزيرة