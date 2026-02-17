صحف عالمية: مشاريع سدود هندية ضخمة تنذر بتصعيد مع باكستان

تناولت صحف ومواقع عالمية أبعاد المواجهة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، كاشفة اختلافا جذريا في فلسفة التفاوض بين الطرفين، في وقت حذّرت فيه تحليلات غربية من تصاعد توتر مائي بين الهند وباكستان، وسط ملفات ملتهبة تمتد من غزة إلى أوكرانيا وسوريا.

في هذا السياق، نقلت واشنطن بوست عن الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت مالي قوله إن فرص نجاح أي محادثات مع إيران ستتضاءل إذا أصرت إدارة الرئيس دونالد ترمب على فرض قيود تتجاوز الملف النووي لتشمل برنامج الصواريخ الباليستية أو دعم طهران لحلفائها الإقليميين.

ورأى مالي أن النظام الإيراني لن يقدم مثل هذه التنازلات، معتبرا أن برنامج الصواريخ بات أداة الردع الأساسية المتبقية لديه، خاصة بعد تراجع شبكة القوى الحليفة لإيران في المنطقة، ما يجعل أي ضغط إضافي بمثابة مساس بأمنه الإستراتيجي.

من جهتها، سلطت الغارديان الضوء على التباين الشخصي والمؤسسي بين رئيسي وفدي التفاوض، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في قراءة تعكس عمق الفجوة بين نهجين سياسيين مختلفين.

الصحيفة وصفت عراقجي بدبلوماسي مخضرم أمضى نحو 15 عاما في المحادثات النووية، ونسج مقاربته التفاوضية عبر مشاورات موسعة داخل مؤسسات الحكم الإيرانية، بما فيها مكتب المرشد الأعلى، في إطار رؤية تعتبر الدبلوماسية فنا أقرب إلى لعبة الشطرنج.

في المقابل، يعمل ويتكوف بتفويض مباشر ومتغير من الرئيس ترمب، الذي تنظر إدارته إلى التفاوض كامتداد لأسلوبه الصدامي، حيث تُشبّه الدبلوماسية لديه بالمصارعة الحرة، في إشارة إلى نهج يقوم على الضغط والمفاجأة لا على الحسابات الطويلة النفس.

توتر جديد

وفي جنوب آسيا، حذرت فورين بوليسي من تصاعد توتر جديد بين الهند وباكستان على خلفية مشاريع سدود هندية ضخمة، اعتبرتها إسلام آباد تهديدا لحصتها المائية.

إعلان

التحليل أشار إلى أن نيودلهي تخطط لبناء أكثر من 20 سدا لتوليد ما يفوق 5 آلاف ميغاواط، ما أدى إلى خفض تدفق بعض الينابيع بنحو 30% وتهجير آلاف السكان، في مشاريع تحمل أبعادا جيوسياسية تتجاوز البعد التنموي.

ورغم تأكيد الهند التزامها بالاتفاقيات المائية الثنائية، فإن تركّز هذه السدود في إقليم كشمير يعزز سيطرتها على منابع الأنهار، ويعمق الشكوك الباكستانية بشأن استخدام المياه كورقة ضغط إستراتيجية، في نزاع تاريخي لم يهدأ بالكامل.

معاناة غزة

وإلى غزة، رصدت لوموند تفاصيل الرحلة الشاقة للعائدين عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن من يصلون إلى القطاع يمرون بإجراءات أمنية معقدة، تتضمن مصادرة مقتنيات وانتظارا لساعات طويلة قبل السماح لهم بالدخول.

التقرير تحدث عن عمليات استجواب وتفتيش دقيقة، وسط ظروف إنسانية قاسية، حيث تُرك بعض الأطفال خارج أماكن الاستجواب بينما يخضع ذووهم للتحقيق، في مشهد قالت منظمات حقوقية إنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، نشر موقع أوريان 21 قراءة تنتقد ما وصفه بتضليل متداول عبر منصات التواصل بشأن عودة الحياة الطبيعية إلى غزة، مؤكدا أن ما يظهر من متاجر مضاءة لا يعكس واقعا اقتصاديا أو إنسانيا مستقرا.

ووفق التقرير، فإن القطاع لا يعيش حالة ازدهار، بل يرزح تحت وطأة الجوع والبرد، بينما لا يستطيع سوى نحو 1% من السكان شراء السلع المعروضة، وهم من تبقت لديهم مدخرات أو استفادوا من اقتصاد الحرب، على حد تعبيره.

في الشأن السوري، أفادت نيويورك تايمز بأن دمشق تجاوزت مرحلة حرجة، مع بدء انتشار الجيش في مناطق ذات أغلبية كردية، بعد تفاهمات جديدة تهدف إلى تثبيت وحدة البلاد وإعادة بسط سلطة الدولة.

بيد أن الصحيفة لفتت إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة إعمار مساحات واسعة ببنية تحتية متهالكة، وتأمين الخدمات في مناطق أنهكتها سنوات الحرب، ما يضع الحكومة أمام اختبار اقتصادي وأمني معقد.

تسوية محتملة

أما في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، فقد رأت فورين أفيرز أن تسوية محتملة قد تمر عبر اعتراف كييف بحدود دولية جديدة، بما يكرس واقع السيطرة الروسية على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.

ووفق التحليل، فإن ترسيم خط فاصل واضح قد يوفر مكاسب ردعية فورية، إذ يسهل تحميل المسؤولية في حال خرقه، ويفتح الباب أمام عقوبات سريعة ودعم عسكري متجدد، كما قد يحد من اندفاعة التيارات القومية الساعية لاستئناف القتال.