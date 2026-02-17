زيلينسكي يوافق على هدنة أمريكية ويحذر من ضربات روسية للطاقة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين موافقة بلاده على مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار غير مشروط وطويل الأمد، مضيفا أن المخابرات الأوكرانية لديها ما يشير إلى شن المزيد من الهجمات الروسية المحتملة على أهداف في قطاع الطاقة.

وأوضح زيلينسكي -قبل ساعات من انطلاق المحادثات الأمريكية الأوكرانية الروسية في جنيف- أن كييف وافقت على جميع المقترحات الأمريكية التي وصفها بالواقعية لإنهاء الحرب، متهما روسيا برفض كل المقترحات.

وأعرب عن أمله في أن يتخذ شركاء كييف إجراءات تجبر روسيا على السلام، وأضاف "لا يمكن لروسيا أن تقاوم إغراء مهاجمة الأوكرانيين في الأيام الأخيرة من الشتاء. كلما زاد الشر الذي نواجهه من موسكو، كان من الصعب التوصل إلى أي اتفاقات معهم. يجب أن يفهم الشركاء هذا، خاصة الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

هجمات قادمة

وذكر زيلينسكي -في خطابه المسائي عبر الفيديو- أن هجمات موسكو "تتطور"، وتستخدم مزيجا من الأسلحة وتتطلب دفاعات من نوع خاص.

وأكد أن المخابرات الأوكرانية لديها ما يشير إلى شن المزيد من الهجمات الروسية المحتملة على أهداف بقطاع الطاقة، مضيفا أن مثل تلك الضربات تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

وحذر زيلينسكي من أن "أي تأخير في توريد صواريخ الدفاع الجوي، أو أي تأخير في التسليم، سيزيد من حجم الضرر الناجم عن الضربات".

وتوجه وفد أوكراني إلى جنيف الاثنين للمشاركة في جولة أخرى من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة مع مسؤولين روس، بعد تحديد الولايات المتحدة مهلة حتى يونيو/حزيران للتوصل إلى تسوية.

وتظل الأراضي نقطة الخلاف المركزية، إذ تصر روسيا على أن تتنازل أوكرانيا عن الـ20% المتبقية من منطقة دونيتسك الشرقية التي فشلت موسكو في السيطرة عليها، وهو ما ترفضه كييف بشدة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، اجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وروس في أبو ظبي مرتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق دون إحراز أي تقدم يذكر، رغم تأكيد كييف أن نبرة ومضمون المحادثات قد تحسنا بشكل ملحوظ.