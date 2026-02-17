روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف قبل مفاوضات جنيف

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء إسقاط أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية ليلا، في وقت قالت فيه أوكرانيا إنها تعرضت لهجوم صاروخي على أراضيها معتبرة ذلك "تقويضا روسيا لجهود السلام" قبل بدء جولة التفاوض بينهما في جنيف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم إنها أسقطت أكثر من 150 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية كانت تستهدف مناطق عدة من بينها منطقة البحر الأسود.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها "إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 151 مسيرة الليلة الماضية، منها 38 في منطقة القرم و50 في منطقة البحر الأسود و29 في منطقة بحر آزوف".

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول على ضفاف البحر الأسود، والواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014: "كانت هذه واحدة من أطول الهجمات في الآونة الأخيرة". مضيفا أن هذه الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم طفل.

على الجانب الآخر أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 29 صاروخا و396 طائرة مسيّرة في هجمات وصفها مسؤولون محليون بأنها استهدفت بنية تحتية حيوية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيسغا يقول "إلى أي مدى تتجاهل روسيا جهود السلام: هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة على نطاق واسع ضد أوكرانيا، مباشرة قبل الجولة التالية من المفاوضات في جنيف".

وتابع "هذا دليل على مدى استهتار روسيا بجهود السلام: هجوم صاروخي وطائرات مسيّرة ضخم على أوكرانيا قبيل الجولة القادمة من المحادثات في جنيف".

ويأتي حديث القصف المتبادل قبل ساعات من استئناف مفاوضات بين كييف وموسكو وواشطن في جنيف.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية اليوم جولة جديدة من المفاوضات بهدف التوصل إلى حل ينهي حربا مستمرة منذ 4 سنوات في أوكرانيا