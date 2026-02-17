رغم تضييق الاحتلال.. التجار يعيدون فتح محالهم بسوق الخليل في رمضان

أعاد تجّار فلسطينيون في مدينة الخليل بالضفة الغربية فتح متاجرهم في سوق الخليل مع قدوم شهر رمضان المبارك رغم إغلاق السوق من جانب الاحتلال وتضييقه على التجار في المدينة.

وقال تجار في السوق للجزيرة مباشر، إن الاحتلال ضاعف من مضايقاته لهم تحديدًا قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد العديد من التجار أنه رغم استفزاز قوات الاحتلال لهم ومحاولاتها منع الأهالي والتجّار من الوصول إلى السوق، فإنهم سيواصلون عملهم فيها.

وأوضح التجار أن الاحتلال أغلق أكثر من 1000 محل في السوق، مؤكدين سعيهم لإعادة فتحها رغم إجراءات الاحتلال.

إنعاش الاقتصاد

وقال عودة ناصر، أحد تجار الخليل "فتح هذه الدكاكين يهدف إلى إنعاش الاقتصاد مرةً اخرى".

وقال محمد عبد الجواد، وهو مواطن فلسطيني، "إعادة فتح الدكاكين خلال شهر رمضان يسهم في إحياء مدينة الخليل من جديد".

وأضاف أن قوات الاحتلال تمنعهم بهدف فرض سيطرتها الكاملة على البلدة، ولفت التاجر همام ماجد إلى أن "حلول شهر رمضان أسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها" في المدينة.

وشدّد التجّار على أن إحياء سوق الخليل لا يقتصر على كونه نشاطا تجاريا فحسب، بل يمثل رسالة صمود وتمسّك بالحياة في وجه القيود المفروضة عليهم، مؤكدين أن شهر رمضان شكّل دافعا إضافيا لإعادة الروح إلى البلدة القديمة وتعزيز التكافل بين الأهالي.