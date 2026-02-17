كيم يكرّم عائلات جنوده القتلى في أوكرانيا وردود متباينة بالمنصات

في أحدث إقرار علني بحجم الخسائر البشرية، افتتح زعيم كويا الشمالية كيم جونغ أون حيا سكنيا فاخرا في العاصمة بيونغ يانغ مخصصا بالكامل لعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وجال كيم في الحي الجديد مواسيا أفرادا من عائلات القتلى، برفقة ابنته كيم جو آي، التي يزداد حضورها العلني باعتبارها خليفة محتملة له.

وشهد حفل الافتتاح حضور جنود عادوا من جبهات القتال في أوكرانيا، إضافة إلى عائلات قتلى، وبدت عليهم مشاعر التأثر والبكاء.

وخلال المناسبة، قال كيم جونغ أون إن "الحي يجسد روح التضحية لدى الجنود، والمنازل تمكن العائلات الثكلى من الفخر بأبنائها والعيش بسعادة، وأتعهد برد الجميل للشهداء الشباب".

"النجم الجديد"

ويحمل الحي اسم "سايبيول"، أي (النجم الجديد)، ويقع في ضاحية هواسونغ الجديدة شرقي العاصمة، بعيدا عن وسط المدينة. ويضم المشروع 50 برجا سكنيا تضم آلاف الشقق المخصصة لإيواء نحو 2500 عائلة، ضمن خطة التوسع الحضري الحديثة في شرق بيونغ يانغ.

وتزامن ذلك مع تكثيف الدعاية الرسمية الكورية الشمالية لتمجيد القوات المشاركة في الحرب إلى جانب روسيا، في إطار سياسة اعتادت فيها الحكومة منح مساكن مميزة لفئات تسعى إلى تكريمها.

ويرى خبراء دوليون أن اعتماد كيم سياسة "المكافأة العقارية" يهدف إلى تعزيز الولاء السياسي، وتبرير إرسال الجنود إلى الخارج، ودعم التعبئة والوحدة الداخلية، إضافة إلى كبح أي استياء شعبي محتمل نتيجة الخسائر البشرية.

تعليقات متباينة

وتفاعلت تعليقات عديدة مع مشاهد تكريم عائلات الجنود القتلى رصد برنامج "شبكات" على شاشة الجزيرة بعضا منها في حلقة (17/2/2026)، إذ رأى محروس أن الجدل تركز على صورة كيم في الإعلام، قبل أن يضيف:

"صدروا لنا أنه إنسان قمعي وديكتاتور وظالم.. أعطني رئيس دولة قمعي بقدم هيك لشعبه. صرنا شايفين أكتر من فيديو لهيك فاعلية عنده". بواسطة محروس

وفي تعليق آخر، تساءل الموسوي عن جدوى هذه التضحيات، قائلا:

"وشنو ذنبهم هؤلاء الجنود يضحي بيهم لصالح دولة ثانية فقط بس لأنهم حلفاء؟!!!". بواسطة الموسوي

بينما أشار محمد بنبرة ساخرة إلى شخصية الزعيم الكوري الشمالي، حيث كتب:

"حنية قلبك هي اللي هتضيعك يا جونغ يا حبيبي". بواسطة محمد

"أكيد في مصلحة"

أما كنتاش فانتقد الصورة النمطية للزعيم الكوري في الإعلام الغربي قائلا:

"هذا الرئيس مثل كل شخص دمرته السينما وبروباغاندا أمريكا.. حيث الأمريكي هو رامبو أو كابتن أمريكا.. والكوري هو الشرير دائما. لكن العكس يظهر أحيانا". بواسطة كنتاش

وفي سياق التساؤلات حول المكاسب السياسية، كتب ناصر:

"سلاح وعتاد وجنود تموت كل يوم.. وش فايدة كوريا الشمالية من دعمها لروسيا في حرب أوكرانيا؟ أكيد في مصلحة". بواسطة ناصر

دعم غير مشروط

وتشير تقارير استخباراتية كورية جنوبية إلى أن بيونغ يانغ حصلت، مقابل دعمها العسكري لموسكو، على مساعدات مالية، وتكنولوجيا عسكرية متقدمة، إضافة إلى إمدادات غذائية وطاقة، ما يعكس أن هذا التحالف يتجاوز الشعارات المعلنة عن "الدعم غير المشروط" ليقوم على مصالح متبادلة بين الطرفين.

وكشفت تقارير صحفية عن رسالة خاصة بعث بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع هذا الأسبوع، تعهد فيها بتقديم "الدعم الشامل وغير المشروط لكل سياسات الرئيس الروسي وقراراته"، في تأكيد جديد على عمق الشراكة العسكرية بين بيونغ يانغ وموسكو.

ولا يقتصر هذا الدعم على المواقف السياسية، إذ تشير تقارير استخباراتية كورية جنوبية وأوكرانية وغربية إلى أن كوريا الشمالية زوّدت روسيا بنحو 12 مليون قذيفة مدفعية خلال الفترة الممتدة بين أغسطس/آب 2023 ويوليو/تموز 2025، في إطار دعمها العسكري للحرب الروسية ضد أوكرانيا، وذلك بموجب اتفاقية دفاع مشترك أبرمت بين البلدين عام 2024.

وبحسب المصادر ذاتها، أرسلت بيونغ يانغ منذ خريف عام 2024 أكثر من 16 ألف جندي كوري شمالي إلى خطوط المواجهة الأمامية، سقط منهم نحو 6 آلاف بين قتيل وجريح، أي ما يقارب 40% من إجمالي القوة المشاركة.

ولا توجد أرقام نهائية دقيقة لعدد القتلى، إلا أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية ترجح مقتل ما لا يقل عن ألفي جندي كوري شمالي بأوكرانيا.