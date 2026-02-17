3 غارات أمريكية تقتل 11 شخصا بالمحيط الهادي والبحر الكاريبي

أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنها شنت 3 غارات على سفن في شرق المحيط الهادي والبحر الكاريبي، مما أدى ‌إلى مقتل 11 رجلا.

وقالت القيادة الجنوبية في منشور على إكس: "نفذنا أمس الاثنين 3 ضربات فتاكة على 3 زوارق تابعة لمنظمات إرهابية، مما أدى لمقتل 4 في الضربة الأولى، بينما قُتل 4 أشخاص آخرين في الضربة الثانية و3 في الضربة الأخيرة".

وتضمن المنشور مقطع فيديو يُظهر الهجمات على 3 قوارب، اثنان منها كانا ثابتين لحظة الهجوم، بينما كان الثالث يُبحر بسرعة. وأمكنت رؤية أشخاص يتحركون قبل الضربات.

وأضافت أن "معلومات مخابراتية أكدت أن السفن كانت تمر عبر طرق معروفة ‌بتهريب المخدرات وتشارك في عمليات التهريب".

وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه بضلوعها في التهريب في بداية سبتمبر/أيلول، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا وتدمير عشرات القوارب حتى الآن.

وتصر إدارة الرئيس دونالد ترمب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أمريكا اللاتينية. لكنها لم تقدم دليلا قاطعا على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلا حادا حول قانونية الضربات.

ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يُعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكّلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.