تهجير 15 عائلة في الأغوار وعمليات هدم وتنكيل بالضفة والقدس

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث أجبر المستوطنون 15 عائلة على النزوح من منازلها في الأغوار، بالإضافة إلى تنفيذ جرافات الاحتلال عمليات هدم في القدس وجنين ونابلس وبيت لحم.

ففي القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال عددا من المنشآت الزراعية في تجمع عرب الجهالين، ما تسبب بخسائر للمزارعين.

كما أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، بعد اقتحامها واستدعاء 20 من موظفيها. وتعد الجمعية أكبر منشأة مجتمعية ورياضية داخل أسوار القدس، وتقدم خدمات مجانية لآلاف المقدسيين.

واعتقلت قوات الاحتلال فتى (15 عاما) من بلدة العيساوية صباح اليوم، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. كما نفذت قوة راجلة عمليات دهم في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وفي المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستعمرين باحاته تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات جماعية.

كما وزّع مستوطنون أوراق صلوات خاصة بـ"رأس الشهر العبري" في ظل تسهيلات من شرطة الاحتلال، التي تفرض بالتوازي قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد.

هدم منزل شهيد

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد رأفت دواسة في بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، بعد إخلاء المنازل المحيطة، حيث شرعت الجرافات بهدم المبنى المكون من 3 طوابق.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه طلبة المدارس خلال الاقتحام، بالتزامن مع دخول آليات عسكرية إلى بلدة اليامون برفقة مدرعات "الإيتان"، وإغلاق المداخل المؤدية للسيلة الحارثية.

وفي بلدة اليامون غرب جنين، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقلت عددا من المواطنين بعد تفتيش منازلهم وإقامة حاجز عسكري على مدخل البلدة.

15 عائلة تُجبر على الرحيل

وفي الأغوار، اضطرت نحو 15 عائلة إلى تفكيك مساكنها اليوم استعدادا للنزوح، بسبب تزايد اعتداءات المستوطنين، وفق ما أفاد مجلس قرية المالح.

ويأتي ذلك بعد أيام من إجبار 7 عائلات أخرى من تجمع الميتة على الرحيل، في سياق ضغوط تهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منزلا في منطقة التعاون العلوي بالمدينة، مكونا من طابقين بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج"، كما اعتقلت شابا في بلدة بيتا بعد مداهمة منزله.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد اقتحام المدينة ومخيم عين السلطان.

تحويل منازل لثكنات عسكرية

وفي مدينة سلفيت، واصلت قوات الاحتلال اقتحام المدينة منذ مساء أمس، حيث داهمت المنازل وفتشتها وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت المواطنين وحققت معهم ميدانيا.

وأغلق الاحتلال جميع مداخل المدينة بالسواتر الترابية، بما يشمل "جسر إسكاكا" وطريق وادي الشاعر وخربة قيس وطريق المستشفى/فرخة، فيما أُصيب عدد من الشبان برضوض نتيجة الاعتداء عليهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين فجر اليوم بعد اقتحام مدينتي رام الله والبيرة ومخيم الجلزون وقرية برقا.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله وأعاقت حركة المواطنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة ترمسعيا.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية مأهولة من طابقين في منطقة "أرض الدير" ببلدة الخضر، بحجة البناء دون ترخيص، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت وإغلاق المنطقة بالكامل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وداهمت عدة منازل وفتشتها دون تسجيل اعتقالات.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 1114 شهيدا، بينهم 230 طفلا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.