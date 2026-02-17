طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوكرانيا بالتفاوض مع روسيا والتوصل إلى اتفاق "سريعا"، وذلك قبل بدء جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين بوساطة أمريكية، اليوم الثلاثاء.

وقال ترمب للصحفيين، مساء الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية خلال توجهه إلى واشنطن "من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وبسرعة".

ويسعى ترمب إلى إنهاء النزاع الذي اندلع عندما شنت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكن جولتين سابقتين من المحادثات بين طرفي النزاع برعاية أمريكية في أبو ظبي لم تسفرا عن أي مؤشرات على تحقيق تقدم.

وقال الجانبان إن المناقشات كانت مثمرة، لكنهما لا يزالان متباعدين بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي. وتمسكت موسكو بمطالبها في المحادثات بشأن تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية وسياسية شاملة، وهو ما رفضته كييف واعتبرته استسلاما.

وسيكون كبير مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر ضمن الوفد الأمريكي، في حين سيترأس وزير الثقافة الروسي السابق فلاديمير ميدينسكي وفد موسكو.

وسيمثل كييف رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.

خلاف حول الأراضي

ورجح الكرملين أن تركز جولة المفاوضات الجديدة، التي تستمر يومين في جنيف، على مسألة الأراضي، وهي نقطة الخلاف الرئيسية. واشتكى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده تواجه ضغوطا أكبر لتقديم تنازلات.

وتطالب روسيا أوكرانيا بالتنازل عن الـ20% المتبقية من منطقة دونيتسك الشرقية التي لم تستطع موسكو الاستيلاء عليها، وهو ما ترفضه كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين أمس الاثنين إن "الهدف هذه المرة هو مناقشة عدد أكبر من القضايا، من بينها القضايا الرئيسية. وتتعلق القضايا الرئيسية بالتنازل عن الأراضي وكل ما يتصل بالمطالب التي طرحناها".

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص وفر ملايين آخرون من ديارهم بسبب الصراع الذي دمر كثيرا من المدن والبلدات والقرى الأوكرانية.

وتسيطر روسيا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وأجزاء من منطقة دونباس الشرقية التي سيطرت عليها موسكو قبل حربها على أوكرانيا في عام 2022.

وأدت غاراتها الجوية الأحدث على البنية التحتية للطاقة إلى حرمان مئات الآلاف من الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء خلال فصل الشتاء القارس.