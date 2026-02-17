القمامة تجتاح هافانا جراء أزمة وقود ومتابعون يعلقون على الأزمة

بدأت آثار أزمة النفط في كوبا تظهر بوضوح في شوارع العاصمة هافانا، فأكوام القمامة بدأت تتراكم يوما بعد يوم في الطرق بعد تراجع عمليات جمع النفايات بسبب النقص الحاد في الوقود.

ومع بداية العام الحالي قطعت واشنطن النفط الفنزويلي عن كوبا تماما وهددت بحرب اقتصادية على أي بلد يستورد النفط الفنزويلي ويعيد بيعه إلى كوبا، وحتى المكسيك قطعت إمدادات النفط عن الجزيرة الكوبية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في أواخر يناير/كانون الثاني أن احتياطي النفط في كوبا قد يكفي لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما فقط، ما جعل الحكومة الكوبية تتخذ إجراءات تقشفية للوقود عبر نظام توزيع بالحصص للحفاظ على الخدمات الأساسية.

وذكر موقع "كوبا ديبيت" الحكومي أن 44 شاحنة فقط من أصل 106 شاحنات مخصصة لجمع القمامة في هافانا، لا تزال تعمل ما أدى لتباطؤ شديد في عمليات التنظيف.

ودفع النقص في الوقود الكوبين للانتظار في طوابير طويلة عند محطات الوقود لتعبئة سياراتهم والبراميل المنزلية، كما توقفت أيضا حركة الطائرات وتأثر قطاع السياحة، إضافة لانقطاعات متكررة للكهرباء وتراجع خدمات النقل وتعطّل بعض الأنشطة الاقتصادية والثقافية، أي أن الحياة شلت تقريبا.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الأزمة التي تمر بها كوبا والحظر الاقتصادي الأمريكي عليها. وقد رصدت بعض التعليقات حلقةُ (2026/2/17) من برنامج "شبكات".

وانتقد سعيد في تعليقه غياب دور المؤسسات الدولية أمام ما أسماها البلطجة، وقال:

" أعتقد انه لا يوجد أي داعي للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا لمجلس حقوق الانسان ولنكتفي بالبلطجة العالمية"

ونصحت ريم الكوبيين بإعادة تدوير القمامة، بقولها:

"ممكن يستخرجوا من هذه الكمية من القمامة وقود.. المفروض يعملوا مصنع تدوير"

وتوقع فايز أن تكون كوبا مثل فنزويلا، وقال:

"آخرتها لكوبا ستكون مثل فنزويلا.. خطف أو قتل أو اعتقال للرئيس وبعديها تنصيب موالي مطيع لأمريكا"

وعلقت رانيا على مسألة استغلال ثروات كوبا، بقولها:

"رغم أن كوبا موقعها استراتيجي ولديها خيرات كثيرة.. لكن لازم يأخذوا معظم ثرواتها ويعطوها الفتات"

كما تحدثت هديل في تعليقها عن الضغوط التي تمارس على كوبا، وقالت:

"يمارسون مع كوبا سياسة العصا والجزرة ، وكل يوم العصا تقوي ضربتها حتى توافق على مطالب أمريكا وآخرها غرقت بالقمامة"

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم كوبا بأنها "دولة فاشلة" وقال إنه يتعين عليها التوصل لاتفاق. وأضاف "ليس لديهم حتى وقود طائرات لتتمكن طائراتهم من الإقلاع، ومدارجهم تكاد تتوقف عن العمل".

يذكر أن كوبا تستهلك قرابة 120 ألف برميل من النفط في اليوم، تنتج ثلثها محليا وتستورد الباقي من فنزويلا. كما تنتج كوبا نفطا ثقيلا ذا جودة منخفضة، بنحو 30 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط، هذا يعني أقل من نصف استهلاكها الداخلي، ما يجعلها بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.