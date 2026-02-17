الضفة على حافة الانفجار.. الاحتلال يقتل طفلا بالأغوار ويفجر منزلا بجنين

استشهد طفل فلسطيني وأُصيب اثنان آخران، الثلاثاء، جراء انفجار مخلفات عسكرية إسرائيلية في الأغوار الوسطى شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن رئيس بلدية الجفتلك أحمد غوانمة، بمقتل طفل وإصابة آخرين، أحدهما بجراح خطِرة، جراء انفجار ذخيرة من مخلفات قوات الاحتلال في منطقة فروش بيت دجن في بلدة الجفتلك بمنطقة الأغوار الوسطى.

وأشار غوانمة إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من مكان الانفجار. في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن 3 فلسطينيين أُصيبوا "نتيجة العبث بمخلفات ذخيرة" تابعة له في منطقة قاعدة ترتسا العسكرية في غور الأردن، مضيفا أنها "منطقة إطلاق نار يُحظر الدخول إليها".

ويقع غور الأردن ضمن المناطق المصنفة "جيم" في الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية كاملة، وتشكّل نحو 61% من مساحة الضفة.

وتعتبر إسرائيل مساحات واسعة من الأغوار مناطق عمليات تدريب تحظر فيها حركة المدنيين وتضع قيودا مشددة على الفلسطينيين الذين يعيشون في قراها، غير أن الفلسطينيين يقولون إن هذه الإجراءات تقيّد وصولهم إلى أراضيهم.

تفجير منزل شهيد

وفي محافظة جنين، فجّرت قوات الاحتلال منزل الشهيد رأفت دواسة المؤلف من 3 طوابق في بلدة سيلة الحارثية غربي المدينة، بعد إخلاء العائلات من المنازل المجاورة، ووثّقت منصات فلسطينية وناشطون عملية التفجير بمقاطع فيديو.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه طلبة المدارس خلال الاقتحام، بالتزامن مع دخولها بلدة اليامون برفقة مدرعات عسكرية وإغلاق بعض المداخل المؤدية إلى سيلة الحارثية، وفق وكالة الأناضول.

يُذكر أن رأفت دواسة استشهد في 18 أغسطس/آب 2024، إثر قصف مركبة كان يستقلها مع الشهيد أحمد أبو عرة بالقرب من دوار البطيخة وسط مدينة جنين.

ورصدت كاميرا الجزيرة قيام قوات الاحتلال بهدم منزل يعود لشقيقين في بلدة خضر بمحافظة بيت لحم بدعوى عدم الحصول على تراخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال 4 منازل ومنشآت سكنية وزراعية في عدة محافظات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

حافة الصبر

وكشف موقع "والا" الإسرائيلي، أن تقارير وصلت إلى مكتب رئيس الأركان تشير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية وصلوا إلى "حافة الصبر" حيال الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، وذلك ضمن تقرير حول الاستعدادات الأمنية الإسرائيلية لشهر رمضان.

وأكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في تقييماته الأخيرة للوضع أن "مفتاح الهدوء يكمن في التوازن الدقيق بين تطبيق القانون بحزم والحفاظ على حرية العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى"، وفق الموقع ذاته.

وأوضح "والا" أنه "في حوارات أجراها مسؤولون أمنيون مع فلسطينيين على الأرض خلال الأسابيع الماضية، برزت رسالة واضحة مفادها أن الفلسطيني العادي قد تقبّل بتفهّم إلى حد ما الإجراءات الصارمة التي أعقبت مجزرة (7 أكتوبر)، لكنه يرى أن الوضع قد تغيّر منذ ذلك الحين".

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "الخطاب انتقل من مرحلة التوقعات إلى مرحلة المطالب، ولم تعد المسألة طلب تسهيلات، بل مطالبة بحقوق أساسية، تنبع من معسكر واسع يشعر بأنه دُفع إلى الزاوية بلا مخرج".