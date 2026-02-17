أمير قطر وولي عهد البحرين يبحثان بالدوحة العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -صباح اليوم الثلاثاء في الديوان الأميري- ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير دولة قطر وولي عهد البحرين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة.

وحضر اللقاء من الجانب القطري نائب الأمير، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ووزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ومن الجانب البحريني، حضر نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إضافة إلى وزير ديوان مجلس الوزراء الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

كما عقد أمير دولة قطر وولي عهد البحرين اجتماعا ثنائيا جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الراهنة في المنطقة والعالم، وسبل دعم الاستقرار الإقليمي.