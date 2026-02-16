نيجيريا تعلن وصول 100 جندي أمريكي "للتدريب والدعم"

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية الاثنين وصول نحو 100 جندي أمريكي إلى نيجيريا، في إطار تعاون عسكري متزايد بين البلدين، بينما تكثّف واشنطن عملياتها ضد ما تصفه بـ"الأنشطة المتطرفة" في غرب أفريقيا.

وأوضح الجيش النيجيري -في بيان- أن نشر القوات الأمريكية جاء استجابة لطلب رسمي من حكومة نيجيريا، بهدف تقديم التدريب والدعم الفني وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين.

وكان الجيش الأمريكي قد أكد -الأسبوع الماضي- إرسال فريق صغير إلى نيجيريا دون الكشف عن تفاصيل إضافية، في أول اعتراف رسمي بوجود عناصر أمريكية على الأرض منذ الضربات الجوية التي نُفذت في ديسمبر/كانون الأول ضد "مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية" في شمال غربي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التوتر بين واشنطن وأبوجا، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم فيها نيجيريا بعدم حماية المسيحيين مما وصفها بـ"الإبادة"، وهو ما رفضته الحكومة النيجيرية.

وفي الشهر الماضي، أكد قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) -بعد مشاورات في أبوجا- وجود فريق محدود من الضباط الأمريكيين، يعمل على "الدعم الاستخباراتي وتحسين قدرات جمع المعلومات".

وتخوض نيجيريا منذ سنوات مواجهة ضد عشرات الجماعات المسلحة المحلية التي تتنافس بشكل متزايد على النفوذ، وعلى رأسها جماعة بوكو حرام وفصائل أخرى توصف بارتباطها بتنظيم الدولة.