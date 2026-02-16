وفاة غامضة لمُنتجة مسلسل "طهران" الإسرائيلية في فندق باليونان

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين، العثور على جثة المُنتجة الإسرائيلية دانا إيدن (52 عاما)، مُنتجة مسلسل الجاسوسية "طهران"، ميتة في غرفتها بفندق في العاصمة اليونانية أثينا.

وأفاد مسؤولون في الشرطة بأن جثة إيدن عُثر عليها أمس الأحد في فندق يقع بالقرب من ميدان "سينتاغما" وسط أثينا، وذلك بعد محاولات من أحد أقاربها الاتصال بها.

وقال ناطق باسم الشرطة إن التحقيقات الأولية، التي شملت مراجعة كاميرات المراقبة وجمع الشهادات، تشير إلى ترجيح أن تكون الوفاة ناجمة عن "انتحار"، موضحا أن المعاينة الجنائية رصدت كدمات على رقبة المنتجة الإسرائيلية، تبدو ناتجة عن "محاولة انتحار باستخدام سلك الهاتف".

كما عثر المحققون اليونانيون على أقراص أدوية في موقع الحادثة، مما يشير إلى أنها قد "ماتت منتحرة"، وقد أمرت السلطات بإجراء تشريح للجثة لتحديد الأسباب النهائية للوفاة.

من جانبها، أصدرت شركة الإنتاج "دونا وشولا برودكشن" بيانا أعربت فيه عن "حزنها العميق"، مؤكدة أن "الشائعات المتداولة حول وجود دوافع جنائية أو قومية وراء الوفاة غير صحيحة ولا أساس لها".

وفي السياق ذاته، نعى الوزير الإسرائيلي ميكي زوهار المنتجة، واصفا إياها بأنها "واحدة من أبرز المنتجين وأكثرهم تأثيرا في صناعة التلفزيون الإسرائيلية".

وكانت إيدن قد وصلت إلى اليونان في الرابع من فبراير/شباط الجاري للتحضير لتصوير الموسم الرابع من مسلسل "طهران"، الذي يتناول قصة عميلة لـ "الموساد" وقد صوّرت جميع أجزائه في أثينا.

وكان تصوير الموسم الرابع قد تأجّل في وقت سابق عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية اللاحقة على قطاع غزة.