نيويورك تايمز: هجوم ترمب اللاذع على رئيس إسرائيل يثير حفيظة الكثيرين

يقول تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثار جدلا واسعا في إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأنه "مشين"، لأنه لم يمنح العفو بعدُ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته المستمرة بتهم الفساد.

وذكرت مراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر أن وصف ترمب هذا جاء أثناء حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، حيث شدد على أن "الإسرائيليين يجب أن يوبخوا رئيسهم" بسبب تأخره في العفو عن نتنياهو.

وذكرت المراسلة أن الجدل بشأن تصريحات ترمب تناول حدود التدخل الأمريكي في شؤون حليف إستراتيجي، واستقلالية الرئيس الإسرائيلي وسيادة القانون.

التدخل الأكثر صراحة

وقالت المراسلة إن هذا الهجوم يُعتبر التدخل الأكثر صراحة من قبل رئيس أمريكي في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، وقد أدى إلى ردود فعل متباينة داخل إسرائيل.

فقد رفض هرتسوغ الاتهامات مؤكدا أن طلب العفو لا يزال قيد المراجعة وفق القانون، وأن القرار سيُتخذ بما يتوافق مع مصلحة الدولة وضمير الرئيس، بعيدا عن أي ضغوط داخلية أو خارجية. وأوضح بيان رسمي من مكتب الرئيس أن "إسرائيل دولة ذات سيادة تحكمها سيادة القانون".

وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن بعض المؤيدين لنتنياهو -مثل ميري ريجيف وداني دانون- أعربوا عن دعمهم لترمب مؤكدين احترامهم له، لكنهم أشاروا إلى أن أسلوبه في التعبير كان يجب أن يكون مختلفا.

إيزابيل كيرشنر:

النقاد يرون أن منح العفو المسبق قبل صدور حكم سينتهك مبدأ المساواة أمام القانون

وأكدت المراسلة أن نتنياهو يخضع لمحاكمة -منذ خمس سنوات- بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، مضيفة أن النقاد يرون أن منح العفو المسبق قبل صدور حكم سينتهك مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة أن دور رئيس الدولة في إسرائيل رمزي إلى حد كبير، وصلاحية العفو واحدة من سلبياته القليلة.

وعلق التقرير بأن هذه الحادثة هي أحدث تدخل علني لترمب في الشؤون الإسرائيلية، بعد أن طلب سابقا من هرتسوغ في مناسبات متعددة منح العفو لنتنياهو، سواء خلال خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي أو عبر رسائل مكتوبة.