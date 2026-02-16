نيجيريا وأنغولا تلغيان التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية

وقّعت نيجيريا وأنغولا اتفاقية ثنائية تقضي بإلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، في خطوة وصفتها الحكومتان بأنها خطوة عملية وتمهّد لتوثيق العلاقات بين البلدين. وتم توقيع الاتفاق أمس الأحد على هامش أعمال الدورة الـ39 لقمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث مثّل وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار بلاده، في حين وقّع وزير العلاقات الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو عن حكومة لواندا.

وقال توغار عقب التوقيع إن الاتفاق "طال انتظاره"، مؤكدا أنه سيتيح حرية تنقل المسؤولين بين البلدين دون عوائق، وهو ما يشكّل أساسا لتعزيز التعاون الثنائي. وأضاف أن تسهيل حركة المسؤولين يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية أوسع، معربا عن أمله في أن يشمل الإعفاء مستقبلا المواطنين العاديين.

من جانبه، ثمّن الوزير الأنغولي الدور التاريخي لنيجيريا في دعم حركات التحرر الأفريقية، مشيرا إلى أن وقوفها إلى جانب بلاده خلال فترة النضال ضد الاستعمار أسّس لعلاقات متينة بين البلدين.

ويشمل الاتفاق الجديد حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية فقط، لكنه يتوقع أن يسهّل اللقاءات رفيعة المستوى ويعزز التعاون الحكومي، كما قد يمهّد لاتفاقات أوسع في المستقبل. وأشار الوزيران إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية نحو تحرير أوسع لنظام التأشيرات بين البلدين، دون تحديد جدول زمني لذلك.