نتنياهو يضع 4 شروط للاتفاق مع إيران ويخطط للاستغناء عن المساعدات الأمريكية

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من الشروط التي يعتبرها ضرورية لأي اتفاق نووي مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت تصريحاته -أمس الأحد- تزامنا مع استعداد طهران وواشنطن لجولة ثانية من المفاوضات في سويسرا، بينما اقترح خطة زمنية للاستغناء التدريجي عن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

تفكيك البنية النووية

وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في القدس، كشف نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بضرورة أن يتضمن أي اتفاق مع طهران "تفكيك البنية التحتية النووية"، وليس مجرد وقف عملية التخصيب.

وحدد نتنياهو عناصر أساسية يراها مهمة لإنجاز الاتفاق، تشمل نقل اليورانيوم المخصب بكامله إلى خارج إيران، وتفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بالتخصيب "في المقام الأول"، إضافة إلى حل مسألة الصواريخ الباليستية.

كما دعا إلى تفتيش معمق للبرنامج النووي، قائلا: "لا بد من أن يكون هناك تفتيش حقيقي، تفتيش معمق".

وتجري استعدادات مكثفة لعقد جولة ثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الثلاثاء المقبل في مدينة جنيف السويسرية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر طهران من تداعيات الفشل في تحقيق ذلك.

من جانبها، ترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى ولو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

من "المساعدات" إلى "الشراكة"

وعلى صعيد العلاقات الثنائية مع واشنطن، قال نتنياهو إنه يستهدف إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل تدريجيا.

وقال إنه يمكن التخلص من المكون المالي للدعم الأمريكي (الذي يبلغ 3.8 مليارات دولار سنويا) عبر خفضه على مدى السنوات العشر المقبلة لتصل قيمته إلى الصفر.

إعلان

وقال نتنياهو: "خلال السنوات الثلاث المتبقية من مذكرة التفاهم الحالية، وسبع سنوات أخرى، سنخفضها (المساعدات) تدريجيا حتى تصل إلى الصفر"، مؤكدا رغبته في الانتقال بالعلاقة مع الولايات المتحدة "من المساعدات إلى الشراكة".