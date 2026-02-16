28 قتيلا في هجوم بمسيّرات على سوق شمال كردفان

أفادت تقارير سودانية بمقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إثر هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مساء الأحد سوقا شعبية في ولاية شمال كردفان وسط البلاد.

وقالت مجموعة "محامو الطوارئ" (غير حكومية)، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن طائرات مسيّرة قصفت سوق منطقة الصافية الواقعة شمال شرقي محلية سودري.

وأوضح البيان أن السوق كانت مكتظة بالمدنيين، وإن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب خطورة العديد من الإصابات.

ولم تُحدّد المجموعة الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي يأتي بعد إعلان شبكة أطباء السودان أمس الأحد مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، جراء قصف قالت إن قوات الدعم السريع نفذته على أحد المستشفيات في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

تصعيد في كردفان

ويأتي هذا في ظل تصعيد عسكري يشهده إقليم كردفان بولاياته الثلاث (الشمال والجنوب والغرب) منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووفقا لتقارير حقوقية وأممية، باتت الطائرات المسيّرة أداة رئيسية في الصراع الدائر.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذّر مؤخرا من وتيرة العنف في المنطقة، كاشفا عن مقتل نحو 90 مدنيا وإصابة 142 آخرين في غضون أسبوعين فقط جراء ضربات المسيّرات التي طالت أسواقا ومرافق صحية ومناطق سكنية.

الوضع الإنساني

وعلى الصعيد الإنساني، ترسم الأرقام صورة قاتمة للأوضاع في الإقليم، فقد أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 115 ألف سوداني من ولايات كردفان في الفترة ما بين 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و5 فبراير/شباط الجاري.

وتشير التقارير الأممية إلى أن مدنا مثل كادوقلي والدلنج عاشت تحت وطأة "جوع حاد"، نتيجة انقطاع طرق الإمداد والقصف اليومي والحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع قبل أن يتم كسره بداية فبراير/شباط الجاري من قِبَل الجيش السوداني.

ودخل السودان في أزمة إنسانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023؛ حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى سقوط قرابة 40 ألف قتيل، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخليا وخارجيا.