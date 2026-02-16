مؤتمر ميونخ للأمن.. 4 خلاصات ترسم ملامح عالم جديد

سلط مؤتمر ميونخ للأمن -في نسخته الأخيرة- الضوء على قضايا أساسية عدة، أبرزها ظهور الولايات المتحدة على أنها أكثر حرصا على العلاقات مع الدول الأوروبية، من دون أن تبدد شكوك حلفائها بشأن مدى التزامها تجاههم، وسط إبداء أوروبا ميلا أكبر للاعتماد على نفسها على المستوى الدفاعي.

وأظهر مؤتمر ميونخ السعي الصيني للتقرب من الأوروبيين و"شغل المقعد الذي تخليه واشنطن"، وعدم اقتناع الأوروبيين بإمكان التوصل إلى نهاية وشيكة للحرب في أوكرانيا.

واختتم مؤتمر ميونخ للأمن الأحد أعماله -في دورته الـ62- وسط تحذيرات من انهيار النظام الدولي، ودعوات لتعزيز الطابع الأوروبي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

تطمينات أمريكية

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة راشيل إليهوس إلى أنه بعد عام من خطاب جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في نسخة مؤتمر ميونخ العام الماضي، أرسلت الولايات المتحدة من وصفتهم بـ"الناضجين في إدارة دونالد ترمب".

وكانت إدارة ترمب قد بعثت وزير الخارجية ماركو روبيو ومساعد الوزير لشؤون الدفاع إلدريج كولبي لإلقاء خطابات مدروسة بشكل أكبر أمام مؤتمر ميونخ، بعد خطاب نائب الرئيس الأمريكي العام الماضي الذي انطوى على انتقادات شديدة لأوروبا.

وقالت إليهوس إن الأمريكيين "أوضحوا أنهم يعتبرون أوروبا بمثابة شريك، وأن الولايات المتحدة تعتبر أن الناتو مفيد بالنسبة لها، وأنها تريد إنجاح هذه الشراكة"، في حال أخذ الأوروبيون زمام الأمور بأيديهم.

وأشارت إلى أن كولبي أدلى بتصريحات "صريحة للغاية، أكد فيها أن الولايات المتحدة لديها الكثير من المسؤوليات، وأن الأوروبيين يتمتعون بثروة كبيرة، وحان الوقت كي تتولى أوروبا زمام المبادرة في عمليات الدفاع التقليدية ضمن الناتو".

مع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة لدى العديد من الأوروبيين بشأن مستوى الثقة التي يمكن منحها لواشنطن.

وفي هذا السياق، كشفت إليهوس أنها شاركت في اجتماعات مع دول الناتو، مشيرة إلى أن تلك الدول لا تزال قلقة للغاية بشأن خطر عودة رغبة ترمب في شراء جزيرة غرينلاند، واحتمال حدوث مفاجآت أخرى.

وحذرت المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة من أن إشارات روبيو العديدة إلى القيم المسيحية والروابط الحضارية بين الولايات المتحدة وأوروبا تدعو إلى القلق، معتبرة أن هذه الإشارات تثير مخاوف من تدخل أمريكي في الانتخابات الأوروبية لصالح حركات أقصى اليمين.

الأوروبيون حزموا أمرهم

وفي قضية أخرى نوقشت في مؤتمر ميونخ، أفادت إليهوس بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس قدم في خطابه "دفعا قويا للغاية باتجاه ناتو أكثر أوروبية".

كما أضافت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "أبدى رغبته في علاقات أوثق مع أوروبا القارية والاتحاد الأوروبي، وهو ما وجدته جريئا للغاية على المستوى السياسي".

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن دفاع أوروبي، وليس عن مجرد دفاع للاتحاد الأوروبي، بل هو دفاع أكثر شمولا يضم دولا مثل النرويج وتركيا والمملكة المتحدة.

وأكدت أن كل هذا يشكل خطوات جيدة تقارب بين الدول الأوروبية لصالح الدفاع الأوروبي، ولكنها لفتت إلى عقبات يجب التغلب عليها، تتمثل في أن فرنسا والمملكة المتحدة تواجهان أوضاعا مالية سيئة تحد من قدرتهما الاستثمارية في الدفاع.

الصين تتقدم

وفيما يتعلق بالشأن الصيني، اعتبرت إليهوس أن بكين ستكون سعيدة بشغل المقعد الذي تعمل الولايات المتحدة على إخلائه، وبتقديم نفسها على أنها حارس للتعددية.

وأوردت أن الأوروبيين "يدركون المخاطر، ولكنهم قد ينجذبون إلى الفوائد الاقتصادية لعلاقة أوثق مع الصين، وربما يعتقدون أنهم قادرون على إدارة الآثار السلبية"، وفق تعبيرها.

وخلال مؤتمر ميونخ، اقترح وزير الخارجية الصيني وانغ يي تعزيز العلاقات مع ألمانيا، و"استئناف" العلاقات مع كندا، كما أبدى استعدادا لتقديم "مساعدات إنسانية جديدة" لأوكرانيا.

مفاوضات أوكرانيا

وتبين -في مؤتمر ميونخ- أن الدول الأوروبية لا تعتقد أن وقف إطلاق النار أمر وشيك في أوكرانيا.

ورأت إليهوس أن الشعور السائد هو أن روسيا لم تكن صادقة بشأن إنهاء الحرب، وأن المفاوضات الحالية ليست سوى محاولة -من جانبها- لكسب الوقت ومواصلة القتال.

غير أنها لفتت إلى أن كثرا منهم "حاولوا دحض السردية القائلة إن الروس ينتصرون"، عبر الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدوها مقابل مكاسب ميدانية ضئيلة، وتدهور اقتصادي، وضغوط على المجتمع الروسي.

وشدد مشاركون -في المؤتمر الذي استمر 3 أيام بمدينة ميونخ الألمانية- على أن العالم يتجه نحو بنية متعددة الأقطاب في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

وانعقد المؤتمر في ظل نقاشات واسعة بشأن ما وُصف بأنه مرحلة انهيار النظام الدولي.