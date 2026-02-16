قواعد سفر جديدة في بريطانيا قد تمنع مواطنين من دخول البلاد

ابتداء من 25 فبراير/شباط 2026، سيُطلب من البريطانيين مزدوجي الجنسية، بمن فيهم من يحملون الجنسية الأيرلندية أو جنسيات أوروبية أخرى، إبراز جواز سفر بريطاني ساري المفعول أو شهادة تجنس تثبت حقهم في الإقامة والعمل في المملكة المتحدة قبل السفر، حسب ما أورده موقع "آي بيبر" الإخباري البريطاني.

وقد يؤثر هذا التغيير على حوالي 1.2 مليون بريطاني حول العالم يحملون جنسية مزدوجة، وسيتعين على هؤلاء ابتداء من التاريخ المذكور إثبات جنسيتهم البريطانية قبل السفر إلى المملكة المتحدة، بدلا من إثباتها عند الحدود.

ونسب الموقع لوزارة الداخلية قولها إن هذه التغييرات جزء من جهودها لتحديث الإجراءات الحدودية من خلال نظام رقمي ولتحسين قدرتها على التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق في البقاء وبين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح لهم بها بموجب التأشيرة.

وأعد الموقع مادة شارحة أوضح فيها من خلال الإجابة عن 3 أسئلة التغييرات التي طرأت في هذا الصدد:

أولا، ما الذي تغير ومن سيتأثر؟

اعتبارا من 25 فبراير/شباط، يجب على حاملي الجنسية البريطانية والأيرلندية المزدوجة الحصول إما على جواز سفر بريطاني أو أيرلندي، أو شهادة تجنس بقيمة 589 جنيها إسترلينيا (وثيقة تثبت حقهم في العيش والعمل في المملكة المتحدة) أو التخلي عن جنسيتهم البريطانية.

ففي السابق، كان بإمكان حاملي الجنسية المزدوجة دخول المملكة المتحدة باستخدام جواز سفر غير بريطاني، أو إثبات جنسيتهم من خلال وثائق أخرى إذا لزم الأمر.

ولا يزال بإمكان المسافرين يوم 24 فبراير/شباط أو قبل ذلك الدخول بجواز سفر غير بريطاني ساري المفعول وفقا للترتيبات الحالية.

بعد ذلك التاريخ، قد يواجه حاملو الجنسية المزدوجة الذين لا يحملون جواز سفر بريطانيا ساري المفعول صعوبات في السفر.

ثانيا، لماذا تُجري الحكومة هذه التغييرات؟

ترتبط هذه التغييرات بتطبيق نظام تصاريح السفر الإلكترونية المعروف بـ"إي تي إيه" (ETA)، الذي يُلزم المسافرين من الدول المعفاة من التأشيرة بالحصول عبر الإنترنت على إذن مسبق قبل السفر، مع تحميل شركات النقل مسؤولية التحقق من ذلك قبل المغادرة.

وبموجب هذا النظام، يتعين على المسافرين لفترات قصيرة التقدم بطلب عبر الإنترنت مسبقا ودفع 16 جنيها إسترلينيا للموافقة قبل الصعود على متن رحلة الطيران أو العبارة أو القطار.

كما أفاد مصدر حكومي لصحيفة تايمز بأن الإصلاحات تعالج أيضا ثغرة في البيانات، إذ عندما يسافر مواطنون بريطانيون مزدوجو الجنسية بجواز سفر أجنبي، تعاملهم أنظمة شركات الطيران حاليا معاملة الرعايا الأجانب الآخرين، مما يجعل من المستحيل التمييز بينهم وبين حاملي التأشيرات.

وعليه، فإن استخدام مزدوجي الجنسية وثائق بريطانية رسمية من شأنه أن يحسن دقة سجلات الهجرة ضمن مساعي المملكة للتحول إلى نظام حدودي رقمي.

ثالثا، كم سيدفع حاملو الجنسية المزدوجة؟

سيتحمل حاملو الجنسية المزدوجة الذين لا يملكون جواز سفر ساريا تكاليف متفاوتة، فجواز السفر البريطاني يكلف 94.50 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة أو 108 جنيهات عند التقديم من الخارج، إضافة إلى نحو 20 جنيها للبريد السريع، بينما يبلغ سعر جواز السفر الأيرلندي 75 يورو (حوالي 65 جنيها) وقد تزيد التكلفة عند التقديم من خارج المملكة المتحدة.

أما من لا يرغب في استخراج أو تجديد جوازه البريطاني فيمكنه طلب شهادة تجنس بتكلفة تصل إلى 589 جنيها إسترلينيا، والتي ستصدر إلكترونيا بعد 26 فبراير/شباط، مع منح نسخة رقمية مجانية لمن لديهم شهادة ورقية سارية المفعول.