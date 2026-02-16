قوات إسرائيلية تتوغل بريف القنيطرة وتعتقل شابين

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انتهاك سيادة سوريا، وذلك بتوغل جديد في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، واعتقال شابين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين من قرية غدير البستان، في ريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوة للاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا، وخربت محتوياته، واعتقلت شابين شقيقين".

ولفتت إلى أنه جرى أمس الأحد اعتقال 4 شبان آخرين، 3 منهم من قرية بريقة في أثناء رعيهم للمواشي، أُفرج عنهم لاحقا، في حين اعتقل الشاب الرابع من بلدة جباتا الخشب.

يذكر أن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا في الآونة الأخيرة باتت يومية، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتتمثل الانتهاكات الإسرائيلية في تنفيذ توغلات برية، وشن قصف مدفعي لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.