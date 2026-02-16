قتيلان في غارتين إسرائيليتين على بلدتي حانين وطلوسة جنوب لبنان

قتل شخصان في غارتين إسرائيليتين الاثنين على بلدتيْ حانين وطلوسة جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "مواطنين اثنين استشهدا في غارتين شنهما العدو الإسرائيلي في أقل من 12 ساعة؛ الغارة الأولى على (حافلة صغيرة) في بلدة حانين قضاء بنت جبيل، والغارة الثانية على سيارة في بلدة طلوسة قضاء مرجعيون".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم عنصرا في حزب الله كان يعمل على إعادة البنى التحتية العسكرية في طلوسة جنوبي لبنان، وتم القضاء عليه".

وقُتل -أمس الأحد- أربعة أشخاص بضربة إسرائيلية في شرقي لبنان قرب الحدود السورية، في وقت أعلنت فيه إسرائيل استهداف عناصر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل شنّ غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد حرب مع حزب الله دامت أكثر من عام.

وقُتل أكثر من 370 شخصا في لبنان بضربات إسرائيلية منذ التوصل إلى الهدنة، وفق حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية تستند إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

خطيئة كبرى

من جهة أخرى، رفض الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أي محاولة لنزع "سلاح المقاومة" في لبنان، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف كل تحرك عنوانه حصر السلاح.

وقال قاسم -في كلمة له الاثنين بمناسبة ذكرى "الشهداء القادة"- إن "ما تقوم به الحكومة اللبنانية في التركيز على نزع السلاح هو خطيئة كبرى ويحقق أهداف العدوان الإسرائيلي".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في يد الدولة، والتي تشمل منطقة ممتدة لثلاثين كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وأقرت الحكومة اللبنانية -في أغسطس/آب الماضي- حصر السلاح في يد الدولة بموجب اتفاق وقف الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.