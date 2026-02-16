فلسطين تثمن مخرجات القمة الأفريقية الداعمة لعضويتها الأممية

رحبت فلسطين الأحد بمخرجات القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، والتي أكدت رفض مخططات تهجير الفلسطينيين ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية عقب البيان الختامي للقمة الأفريقية الـ39، التي عُقدت يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري في العاصمة الإثيوبية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة قضايا أمنية ومناخية، ومحاولة إيقاف النزاعات الداخلية في دول بالقارة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بما وصفته بالمواقف الواضحة والثابتة التي أكدتها القمة، معتبرة أنها تعكس دعم القارة الأفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما أشادت بدعوة القمة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تأخير منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك حقا سياسيا وقانونيا أصيلا.

رفض التهجير

وفي بيانها الختامي، أكدت القمة الأفريقية "الرفض القاطع" لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مصر أو الأردن، معتبرة ذلك خرقا جسيما للقانون الدولي.

وحذرت القمة الأفريقية من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967.

كما دعت إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن ذلك يمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.

وتتمتع فلسطين حاليا بصفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، منذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كما صوتت الجمعية العامة في مايو/أيار 2024 لصالح قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة.