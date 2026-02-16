أخبار|فلسطين

فلسطين تثمن مخرجات القمة الأفريقية الداعمة لعضويتها الأممية

Palestinians walk down a road in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip, on February 10, 2026.
القمة الأفريقية رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (الفرنسية)
Published On 16/2/2026
آخر تحديث: 01:42 (توقيت مكة)

رحبت فلسطين الأحد بمخرجات القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، والتي أكدت رفض مخططات تهجير الفلسطينيين ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية عقب البيان الختامي للقمة الأفريقية الـ39، التي عُقدت يومي 14 و15 فبراير/شباط الجاري في العاصمة الإثيوبية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لمناقشة قضايا أمنية ومناخية، ومحاولة إيقاف النزاعات الداخلية في دول بالقارة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بما وصفته بالمواقف الواضحة والثابتة التي أكدتها القمة، معتبرة أنها تعكس دعم القارة الأفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

كما أشادت بدعوة القمة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تأخير منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك حقا سياسيا وقانونيا أصيلا.

epa12738181 Participants attend the African Union’s 39th Ordinary Session of Assembly of Heads of State and Government in Addis Ababa, Ethiopia, 14 February 2026. The two-day summit’s 2026 theme is ‘Assuring Sustainable Water Availability and Safe Sanitation Systems to Achieve the Goals of Agenda 2063.” EPA/MINASSE WONDIMU HAILU
المشاركون في الدورة الـ39 لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الأوروبية)

رفض التهجير

وفي بيانها الختامي، أكدت القمة الأفريقية "الرفض القاطع" لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى مصر أو الأردن، معتبرة ذلك خرقا جسيما للقانون الدولي.

وحذرت القمة الأفريقية من تدهور الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، مؤكدة تضامنها الكامل مع نضال الفلسطينيين لنيل حريتهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967.

كما دعت إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدة أن ذلك يمثل حقا مشروعا للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.

وتتمتع فلسطين حاليا بصفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، منذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كما صوتت الجمعية العامة في مايو/أيار 2024 لصالح قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة.

المصدر: وكالة الأناضول

