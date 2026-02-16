عاصفة عاتية تربك الحياة في نيوزيلندا

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية اليوم الاثنين في تعطيل الرحلات الجوية والقطارات والعبارات، في أجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا وأجبرت السلطات على إغلاق الطرق وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وأعلنت السلطات صباح اليوم إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية من ولنغتون (عاصمة البلاد) وإليها. وأفادت وسائل الإعلام بأن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت ‌عملياتها في مطارات ولنغتون ونابيير وبالمرستون نورث.

وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك حوالي 10 آلاف عميل في ولنغتون. وحثت السلطات سائقي السيارات في جميع أنحاء منطقة ولنغتون على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها، بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق.

وأظهرت الصور المنشورة على الإنترنت أحياء شبه ريفية مغمورة بالمياه ومنازل مغمورة وأجزاء من الطرق منهارة بعد انحسار المياه.

ويجتاح نظام ضغط منخفض متزايد عدة مناطق شرقي الجزيرة الشمالية مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف شديدة. وتم العثور على رجل ميت ‌السبت الماضي في سيارة مغمورة بالمياه على الطريق السريع.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو ‌الجزيرة ‌الجنوبية غدا الثلاثاء، في حين حذرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.