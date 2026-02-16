قتلى في قصف للدعم السريع على مستشفى بسنار.. والجيش يعلن تدمير منظومة دفاع جوي بكردفان

أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع على مستشفى بولاية سنار.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش السوداني تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، في حين أكد مستشار أمريكي العمل من أجل التوصل لهدنة إنسانية.

عملية نوعية بكردفان

وأعلن الجيش السوداني، الأحد، تدميره منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة "أبو زبد" بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان إن قواته نفذت عملية نوعية أسفرت عن تدمير المنظومة وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكدا استمرار عملياته "حتى تطهير البلاد من دنس المليشيا".

ولم يصدر عن "الدعم السريع" أي تعليق حتى ساعة صدور البيان.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن المواجهات المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، مما أدى إلى اندلاع مجاعة تعد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

قصف مستشفى بسنار

ميدانيا أيضا، ذكرت شبكة أطباء السودان أن قصفا لقوات الدعم السريع استهدف مستشفى بولاية سنار، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى و7 جرحى.

على الصعيد السياسي، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إنهم يعملون من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان.

وأوضح المستشار الأمريكي أن الهدف من هذه الهدنة هو تمكين الشعب السوداني من تلقي المساعدات الإغاثية.