حماس: الاحتلال يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيل معبر رفح

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، ويرتكب انتهاكات ممنهجة بحق الفلسطينيين العائدين إلى القطاع.

وأكدت حماس، في بيان اليوم الاثنين، أنه رغم البدء في إعادة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق تعسفيّ وظالم فإن إسرائيل تخرق آليات تشغيله، و ترتكب انتهاكات ممنهجة ضدّ العائدين عبره شملت صنوفاً من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي.

وحذرت الحركة من أن عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقرر يومياً مغادرتها أو عودتها إلى القطاع، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدّد حياتهم

وحملت الحركة في بيانها الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكّم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح."

ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة إلى "تحرك عاجل يضع حدا لهذه الخروقات، ويُلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني."

يذكر أنه منذ إعادة فتح معبر رفح الأسبوع الماضي في كلا الاتجاهين بعد إغلاق دام أكثر من 20 شهرا، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاوز آلية تشغيله التي تم التوافق عليها خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، ولا يلتزم بالأعداد اليومية المقررة مغادرتها أو عودتها إلى القطاع.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في غزة إلى أن إجمالي عدد المسافرين عبر المعبر ذهابا وإيابا بلغ 693 شخصا من أصل 2200 يُفترض أن يسافروا عبره منذ مطلع فبراير/شباط الجاري، بنسبة التزام لم تتجاوز 31% فقط.