الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات حربية في مضيق هرمز

قال التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، إن القوات البحرية في الحرس الثوري تجري مناورات في مضيق هرمز، مع تنامي التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشن هجوم على إيران.

وأضاف أن المناورات تهدف لاختبار الجاهزية ومراجعة العمليات العسكرية لمواجهة التهديدات في المضيق.

وتابع أن "الرد السريع والشامل للحرس الثوري على مخططات الأعداء يشكل محور المناورات في مضيق هرمز".

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين.

وتبدأ هذه الجولة الثانية من المحادثات "غير المباشرة" الثلاثاء بوساطة عُمانيّة، بحسب طهران، بعد جولة أولى عُقدت في مطلع فبراير/شباط في سلطنة عُمان في ظل تهديد أمريكي بالتدخل عسكريا.

وأعلن عراقجي في منشور على إكس "إنني في جنيف حاملا أفكارا حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف" مضيفا "ما ليس مطروحا على الطاولة هو الرضوخ للتهديد".

وكانت طهران وواشنطن استأنفتا مفاوضاتهما في مسقط في 6 فبراير/شباط، بعد أشهر من انهيار المحادثات السابقة إثر شن إسرائيل حربا على إيران في 6 يونيو/حزيران الماضي استمرت 12 يوما، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف منشآت نووية رئيسيّة.

وجاءت المحادثات الأخيرة في ظل تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري، عقب حملة قمع دامية لاحتجاجات مناهضة للسلطة الشهر الماضي.

ويلوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ ذلك الحين بتدخّل عسكري في إيران لكنّه يدعو في الوقت نفسه إلى حل تفاوضي.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

في المقابل، تحدث مسؤولون أمريكيون وغربيون عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع إيران، البحث في برنامجها البالستي ودعمها لمجموعات مسلحة معادية لإسرائيل في المنطقة.