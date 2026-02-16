سوريا بعد الانسحاب الأمريكي: 5 أسئلة عن النفوذ والقوات المتبقية

بعد سنوات من الوجود الأمريكي في قلب الصحراء السورية، بدأت واشنطن بسحب قواتها من قواعد إستراتيجية كانت رموزا لوجودها المباشر في المنطقة.

هذا التحرك لم يكن مجرد نقل للقوات، بل خطوة إستراتيجية تعكس تغيير أولويات واشنطن في الشرق الأوسط، وتحولات القوة على الأرض، وفرص إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية.

فماذا يعني هذا الانسحاب؟ وما تداعياته على الأمن المحلي والدور الأمريكي في المنطقة؟ وما علاقة العراق؟ في هذه المادة، نجيب على 5 أسئلة رئيسية تكشف كل ما تريد معرفته عن نهاية الوجود الأمريكي المباشر في سوريا.

1- ما واقع الانسحاب الأمريكي في سوريا حاليا؟

أصبح الانسحاب الأمريكي من سوريا واقعا ملموسا بعد شهور من التكهنات والتوقعات، مع تنفيذ خطة مرحلية منظمة متسارعة، بدأت بإخلاء قاعدة التنف، الأسبوع الماضي، على أن يتولى حرس الحدود السوري الإشراف عليها.

وبعد ذلك، تسلمت وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، قاعدة الشدادي -أكبر قواعدها بشمال شرقي البلاد- بعد التنسيق مع القوات الأمريكية، ليقتصر الوجود العسكري الأمريكي بعد ذلك على قاعدتين فقط في شمال شرق سورية تخضعان لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) هما:

الرميلان: وتقع في الشمال الشرقي من محافظة الحسكة قرب الحدود العراقية السورية.

قصرك: وتقع على الطريق الدولي "إم 4″، الذي يربط بين محافظات حلب وإدلب واللاذقية ويصل إلى الحسكة.

ويفسر محللون ذلك أن واشنطن بدأت بإعادة تموضعها العسكري بشكل واضح في المنطقة، مع اعتمادها على هذه النقاط كمراكز محدودة للوجود اللوجيستي والاستخباراتي.

وفي منتصف عام 2025، أخلت الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة في ريفي الحسكة ودير الزور، أبرزها حقلا العمر وكونيكو، وقاعدة تل البيادر، بعد تدمير التحصينات التي أسستها بعد الانسحاب.

2- لماذا تعتبر قاعدتا التنف والشدادي مهمتين وحيويتين، وما أهمية بقية القواعد الأمريكية في سورية؟

تُعد قاعدتا التنف والشدادي من أبرز المواقع العسكرية الأمريكية في سورية لما لهما من أهمية إستراتيجية كبيرة على الأرض، إذ تقع قاعدة التنف عند المثلث الحدودي السوري/العراقي/الأردني، مما يجعلها نقطة تحكم حيوية للمراقبة والسيطرة على حركة القوات والتهريب في الصحراء السورية، واستخدمت لتدريب فصائل سورية معارضة مثل "الجيش السوري الحر".

كما كانت نقطة انطلاق للعمليات العسكرية الاستباقية ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، ومركزا لجمع المعلومات الاستخباراتية حول تحركاته في محافظتي دير الزور والحسكة، مع توفير دعم لوجيستي سريع للقوات الأمريكية والحلفاء المحليين.

أما قاعدة الشدادي التي تقع شمال شرق الحسكة، وتربط بين محافظتي الحسكة ودير الزور، فقد استخدمت أيضا منذ عام 2016 كمركز رئيسي لعمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، كما كانت نقطة حيوية لتنسيق الدعم العسكري والاستخباراتي بين القواعد الأمريكية الأخرى في شمال وشرق سوريا.

وقبل إخلاء الشدادي، شهدت القاعدة نشاطا لافتا، إذ رُصد هبوط طائرات شحن أمريكية، إلى جانب تحليق مروحيات عسكرية واستخدام مناطيد للمراقبة، في إطار عمليات نقل عناصر تنظيم الدولة المحتجزين في الحسكة إلى مواقع آمنة في العراق.

أما بقية القواعد الأمريكية، مثل الرميلان وقصرك، فتمثلان حاليا نقاطا محدودة للوجود اللوجيستي والاستخباراتي بعد الانسحاب من بقية القواعد، كما أنها تسمح لواشنطن بالحفاظ على نفوذها الإستراتيجي في شمال شرق سوريا، مع القدرة على تقديم الدعم والمعلومات للحلفاء المحليين والإقليميين متى ما استدعت الحاجة.

مما يعني أن أهمية هذه القواعد لا تكمن فقط في الجانب العسكري المباشر، بل هي قادرة على التحكم الإستراتيجي في المعلومات والتنسيق مع الحلفاء، مما يجعل الانسحاب الأمريكي من القواعد خطوة مدروسة ومنظمة لتجنب أي فراغ أمني أو انهيار محتمل للتوازنات في المنطقة.

3- ما وراء الانسحاب التدريجي للقواعد الأمريكية في سورية؟

بدأت تتقاطع تصريحات مسؤولين أمريكيين حول الانسحاب الكامل من سوريا، بالتزامن مع التغيير السياسي الكبير الذي شهدته البلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وتضمنت التصريحات إشارات إلى المداولات الجارية داخل إدارة دونالد ترمب، والتي تتناول سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري الأمريكي، وصولا إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم الدولة، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.

وأشار 3 مسؤولين أمريكيين إلى أن التطورات المتسارعة في سوريا، دفعت وزارة الحرب الأمريكية إلى إعادة النظر في جدوى بقاء الجيش الأمريكي خاصة بعد تراجع مواقع قوات قسد في بعض المناطق، وهو ما يضع الانسحاب الكامل ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة.

ووفق محللين عسكريين وسياسيين، هناك عدة أسباب وراء هذه الخطوة:

تقليل العبء المالي والعسكري: كان الوجود الأمريكي في شمال وشرق سورية يتطلب آلاف الجنود وإمدادات لوجيستية كبيرة لدعم العمليات العسكرية في القواعد، الانسحاب سيقلل التكاليف مع الحفاظ على وجود إستراتيجي محدود.

تغير الأولويات الإستراتيجية: تهتم الولايات المتحدة اليوم بمواجهة التحديات العالمية الكبرى، وبدأت تعتمد على الحلفاء الإقليميين والمحليين.

ضمان الاستقرار الأمني المحلي: الانسحاب التدريجي يسمح للجيش السوري بإدارة التوازن الأمني ومنع أي فراغ محتمل، خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا التي شهدت عمليات نقل عناصر تنظيم الدولة المحتجزين إلى العراق وإخلاء المخيمات.

إعادة التموضع العسكري: بدلا من الانتشار على نطاق واسع، تختار واشنطن الآن التركيز على قواعد محدودة، لتبقى نقاطا لوجيستية واستخباراتية إستراتيجية، تسمح بالتدخل عند الحاجة دون تكاليف انتشار واسعة، مع القدرة على مراقبة المنطقة عن بعد.

4- ما علاقة الانسحاب من سوريا بالعراق؟

لا يمكن فصل الانسحاب الأمريكي من سوريا عن سياق الانسحاب التدريجي نفسه في العراق، إذ تتداخل الأبعاد اللوجيستية والعسكرية والسياسية في كل من البلدين، وخاصة أن الوجود الأمريكي في سوريا ارتبط بقواعده في العراق.

قبل الانسحاب الأخير من العراق، سلمت واشنطن قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار للحكومة العراقية (يناير/كانون الثاني الماضي)، وهي نقطة عسكرية محورية بالنسبة للجيش الأمريكي، وكانت تضم قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في غرب العراق.

وسبقها تسليم قاعدة الحبانية عام 2020، ومن ثم حصل تجميع تدريجي للقوات الأمريكية في قواعد أمريكية بكردستان العراق.

وتصف واشنطن هذا الانسحاب بأنه إعادة تموضع محسوبة، وليس انسحابا مفاجئا أو كاملا، إذ ستظل على اتصال بالعراق، بهدف المساعدة وتقديم المشورة وتمكين بغداد في مكافحة الإرهاب بعد تلك الفترة، وفق تصريحات لمسؤول في وزارة الحرب الأمريكية.

وركزت خطة وزارة الحرب الأمريكية على تقليص الوجود الأمريكي في العراق ليقتصر على إقليم كردستان فقط، بحيث يبقى الوجود محدودا هناك بعد إنهاء الوجود في بقية المحافظات، مع التركيز على مهام مكافحة الإرهاب.

5- هل الانسحاب الأمريكي من سوريا يعني نهاية الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟

الانسحاب من سوريا والعراق لا يعني نهاية الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة، بل إعادة ترتيب أوراقها بما يتناسب مع أولويات واشنطن الجديدة، وخاصة بعد نتائج الاجتماع الذي انعقد في الأردن في أبريل/نيسان الماضي، اتفق خلاله وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والعراق وتركيا وسوريا، على أن تكون الأخيرة مركز التنسيق الدولي لمكافحة داعش والمخاطر الإرهابية الأخرى.

وأشارت تقارير وكالة رويترز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى خطط أمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية قرب دمشق، في إطار دعم تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل.

وتعكس هذه الخطط أن واشنطن تعمل على إعادة ترتيب علاقاتها الإستراتيجية مع دمشق بعد سقوط بشار الأسد، وأن الانسحاب من قواعد شمال وشرق سوريا لا يعني التخلي عن القدرة على التأثير الأمني والسياسي في البلاد.

محللون عسكريون وسياسيون يشيرون إلى أن الانسحاب من سوريا يمثل تحويل التركيز من الوجود المباشر في الأرض إلى القدرة على التأثير عن بعد، مع الاستفادة من التحالفات الإقليمية والقدرات الجوية والاستخباراتية لمراقبة التهديدات، خصوصا فلول تنظيم "داعش" والمخاطر الإرهابية الأخرى.