رمضان بلا مساجد.. سكان مخيم البريج يصلون تحت الدفيئات الزراعية

مع اقتراب شهر رمضان، يقف مخيم البريج وسط قطاع غزة أمام مشهد ثقيل، مساجد تحولت إلى أنقاض، ومنابر صمتت، ومصلون يبحثون عن مكان يؤدون فيه الصلاة.

ومن ساحة مسجد الفرقان، الذي كان أحد أكبر مساجد المخيم ولم يتبق منه سوى الركام بعدما دُمر بالكامل، يقول مراسل الجزيرة محمد وشاح إن القائمين على المسجد لم يتمكنوا حتى من إخراج المصاحف أو مكبرات الصوت قبل قصفه، مشيرا إلى أن المشهد يتكرر في معظم مساجد المخيم.

ويؤكد الشيخ ناصر أبو غرقود للجزيرة أن جميع مساجد البريج تقريبا استُهدفت، موضحا أن 14 مسجدا داخل المخيم و10 مساجد وراء الخط الأصفر دُمرت بالكامل.

ويقول أبو غرقود إن المساجد استُهدفت بما فيها من مصاحف ومكتبات ومنابر، دون التمكن من إنقاذ أي من محتوياتها، مضيفا أن "كل شيء دمر داخلها".

ويشير إلى أنه بعد توقف الصلاة في المساجد، اقتصرت العبادة في بداية الحرب على مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قبل أن تنشأ مصليات من الشوادر، ثم من الأخشاب، وأخيرا داخل دفيئات زراعية.

ويوضح الشيخ أن هذه المصليات المؤقتة غير صالحة عمليا فهي شديدة الحرارة صيفا، وباردة شتاء، وسقوفها مليئة بالثقوب التي تتسرب منها مياه الأمطار. كما تعاني من انعدام الكهرباء وندرة مكبرات الصوت، مما يدفع الأئمة إلى تقصير خطب الجمعة مراعاة لظروف المصلين. ويؤكد أن بعض خطب الجمعة تُلغى في أيام الشتاء لعدم وجود مكان جاف للمصلين.

غياب للنساء

وبحسب الشيخ ناصر أبو غرقود، فإن المصليات تعاني نقصا حادا في المصاحف، إذ اضطر القائمون عليها إلى توزيع نسخ ممزقة أُخرجت من تحت الركام حتى لا ينقطع الطلاب عن حفظ القرآن.

كما يفتقر المكان إلى مقاعد لكبار السن، مما يدفع بعضهم لإحضار كراسي من منازلهم. أما النساء، فقد حُرمن منذ بداية الحرب من صلاة التراويح والجمعة في المساجد، نظرا لغياب الطوابق المخصصة لهن كما كان في السابق.

ويرى أبو غرقود أن مستقبل المساجد في مخيم البريج يبدو مأساويا في ظل غياب إمكانات الإعمار، إذ تتلف الشوادر والدفيئات مع تغير الطقس، مما يستدعي استبدالها باستمرار.

وقال مراسل الجزيرة محمد وشاح إن سكان مخيم البريج، رغم الدمار، يصرون على استقبال رمضان بما تيسر من إمكانات، مضيفا أن صوت الأذان لا يزال يرتفع، ولو من داخل دفيئة زراعية أو خيمة مؤقتة، في مشهد يلخص واقع العبادة تحت الحصار.