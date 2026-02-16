رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات الإقليمية

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطورات القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت الخارجية القطرية، في بيان، استعراض الجانبين العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين الدوحة وواشنطن وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري أن اتصالا هاتفيا جرى بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وأضاف بيان الديوان الأميري أن أمير دولة قطر والرئيس الأمريكي ناقشا أيضا الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

كما جرى التأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية في معالجة الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.