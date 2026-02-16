رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يعلن استقالته

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد يونس الاثنين استقالته، وذلك عقب أيام من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الوطني، في خطوة تمهد لبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد.

وقال يونس (85 عاما) الحائز جائزة نوبل للسلام في خطاب متلفز: "هذا المساء، أقف أمامكم لأودعكم مستقيلا من منصبي".

وأضاف "اليوم تستقيل الحكومة المؤقتة. لكن يجب ألا تتوقف الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير واحترام الحقوق الأساسية التي بدأت".

وباستقالة الحكومة المؤقتة، تبدأ بنغلاديش مرحلة سياسية جديدة مع انتقال السلطة إلى الحكومة المنتخبة.

والخميس، فاز الحزب الوطني البنغلاديشي بالانتخابات التشريعية بحصده 212 مقعدا من أصل 300، مقابل 77 مقعدا لتحالف الجماعة الإسلامية. وسيؤدي زعيم الحزب الوطني طارق رحمن (60 عاما) مع حكومته اليمين الدستورية الثلاثاء.

وكان يونس قد تولى قيادة الحكومة المؤقتة في أغسطس/آب 2024، عقب مغادرة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد البلاد إثر احتجاجات شعبية استمرت عدة أسابيع، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

كما شهدت الفترة الماضية إجراء استفتاء على ما عُرف بـ"ميثاق يوليو"، وهو حزمة إصلاحات مؤسسية طُرحت لتعزيز المسار الديمقراطي، وأيدها أكثر من 60% من المشاركين.

وعلى مدى عام ونصف، اضطلع يونس بأعباء قيادة بلد كان وصَفه بأنه "مُحطَّم"، وقد بقيت التوترات السياسية والاجتماعية قائمة وصولا إلى الانتخابات التي نُظّمت الأسبوع الماضي.

وقال في خطابه الأخير بصفته المسؤول السياسي الأرفع في البلاد: "لقد نظّفنا الركام، وأعدنا بناء المؤسسات، ومهّدنا الطريق أمام الإصلاحات".

ويونس خبير اقتصادي، يُنسب إليه الفضل في انتشال الملايين من الفقر عبر مصرفه للقروض الصغيرة، وقد مُنح جائزة نوبل للسلام عام 2006 تقديرا لجهوده على هذا الصعيد، ورغم ذلك لم يسلم من الانتقادات منذ عودته إلى داكا.

إعلان

وكان أعلن قبل أشهر قراره مغادرة منصبه فور انتهاء الانتخابات، ويبقى أحد أهم إنجازاته تنظيم العملية الانتخابية بعيدا عن أحداث عنف كبيرة.

وقال "لقد أوجد الشعب والناخبون والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية بالانتخابات سابقة يُحتذى بها"، مضيفا "ستشكل هذه الانتخابات مرجعا للانتخابات المقبلة".