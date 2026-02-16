يديعوت أحرونوت: خطة استيطانية جديدة لتوسيع نفوذ بلدية القدس

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تفاصيل خطة استيطانية جديدة يجري الدفع بها قدما في مستوطنة آدم، وتشير معطياتها إلى أن المشروع يتجاوز هدف "توسيع المستوطنة" المعلن رسميا، ليصل إلى توسيع مساحة السيطرة الإسرائيلية على القدس إلى ما بعد حدود عام 1967، في خطوة تُعَد الأولى من نوعها منذ حرب الأيام الستة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن الخطة تتضمن بناء مئات الوحدات السكنية على أراضٍ تقع على مسافة من مستوطنة آدم -ولا يتوفر لها حاليا وصول مباشر من داخل المستوطنة- رغم أن مقترحات سابقة تناولت إمكانية إنشاء جسر يربط الموقع بالمستوطنة.

وأوضحت الصحيفة أن البناء في المنطقة المخصَّصة سيؤدي إلى خلق تواصل إقليمي داخل القدس، ويُعَد عمليا توسعا لحي النبي يعقوب، على أن يُخصَّص المشروع -وفق المخطط- للسكان الحريديم.

كما أشارت إلى أن طريق الوصول إلى المشروع سينطلق من حي النبي يعقوب ويعود إليه، بما يعني فعليا توسيع نطاق نفوذ بلدية القدس ليشمل أراضي جديدة، وهو تطور لم تشهده المدينة منذ عام 1967.

ووفق تقديرات نقلتها الصحيفة، فإن التغييرات التي قادها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في آليات العمل المتعلقة بالبناء في الضفة الغربية قد تتيح تنفيذ الخطة خلال بضع سنوات فقط، من خلال اعتماد مسارات سريعة للتصديق على مخططات البناء، بدلا من الإجراءات البيروقراطية الطويلة المعمول بها سابقا.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطة تأتي في سياق سلسلة قرارات اتخذها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بشأن مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) إلى جانب التصديق الحكومي الأخير على استئناف تسجيل الأراضي في تلك المناطق باسم الدولة، للمرة الأولى منذ عام 1967.

20 مخططا استيطانيا

وكانت مصادر رسمية فلسطينية قد أفادت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي عن 20 مشروعا استيطانيا بمحافظة القدس.

وقالت محافظة القدس في تقرير يلخص الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المحتلة خلال الشهر الماضي إنها رصدت 20 مخططا استيطانيا في القدس، أعلنتها الجهات المختصة الإسرائيلية.

وأوضحت أن من بينها 7 مخططات تم إيداعها (تجاوزت مرحلة التخطيط) وتشمل بناء 571 وحدة استيطانية، في حين تم التصديق على 3 مخططات تشمل بناء 807 وحدات استيطانية، إلى جانب طرح مخططين للمناقصة يتضمنان بناء 3751 وحدة استيطانية.