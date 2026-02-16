بالأسماء.. 20 محافظا جديدا ونوابهم يؤدون اليمين أمام السيسي (فيديو)

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، حركة تغيير في الإدارة المحلية شملت تعيين ⁠20 محافظا جديدا و12 نائبا للمحافظين، وذلك بعد أيام من ⁠إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشغل المنصب منذ عام 2018.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة محمد ‌الشناوي أن 20 محافظا جديدا أدوا اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ولم يكن من بينهم محافظ القاهرة أو اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وقال ⁠المتحدث إن السيسي اجتمع بالمحافظين الجدد وشدد على "ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ⁠ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات ⁠والموارد المتاحة وحسن إدارتها، فضلا ⁠عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال".

وأضاف أن الرئيس دعا أيضا إلى "اتخاذ ما ‌يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، ‌بما ‌يضمن تعزيز دورها السياحي".

وفيما يلي قائمة المحافظين ونواب المحافظين الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي:

الدكتور محمد سالمان موسى إبراهيم الزملوط، محافظا لمطروح.

الدكتور أحمد عبد الله الحسين الأنصاري، محافظا للجيزة.

إبراهيم أحمد إبراهيم أبو ليمون، محافظا لبورسعيد.

الدكتور محمد هانئ جمال الدين غنيم، محافظا للفيوم.

الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطي أحمد، محافظا للغربية.

الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظا لجنوب سيناء.

المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، محافظا للإسكندرية.

حنان مجدي نور الدين محمد محافظا للوادي الجديد.

الدكتور حسام الدين فوزي أبو سيف، محافظا لدمياط.

المهندس عمرو حلمي لاشين، محافظا لأسوان.

نبيل السيد محمد حسب الله، محافظا للإسماعيلية.

عمرو محمد السيد الغريب، محافظا للمنوفية.

المهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، محافظا لكفر الشيخ.

هاني رشاد علي السيد، محافظا للسويس.

الدكتور مصطفى سليم أمين الببلاوي، محافظا لقنا.

طارق راشد محمد محفوظ، محافظا لسوهاج.

محمد سيد حسن علوان، محافظا لأسيوط.

عبد الله عبد العزيز السيد، محافظا لبني سويف.

الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظا للقليوبية.

الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرقي، محافظا للبحر الأحمر.

الدكتور أحمد أنور عطية العدل، نائبا لمحافظ القاهرة.

كمال سليمان محمود أحمد، نائبا لمحافظ سوهاج.

عمر محمود الشافعي الأكرت، نائبا لمحافظ القاهرة.

أسامة رزق محمد منصور داود، نائبا لمحافظ أسوان.

محمد نعمة عبده مرسي كجك، نائبا لمحافظ الوادي الجديد.

الدكتور حسين محمد مغربي سلامة، نائبا لمحافظ الدقهلية.

الدكتورة أميرة يسن محمد هيكل، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

الدكتور شادي يحيى المشد، نائبا لمحافظ البحيرة.

المهندس حسام الدين عبده محمد، نائبا لمحافظ الغربية.

الدكتور محمد علي محمد جبر، نائبا لمحافظ المنيا.

الدكتور محمد فوزي حسن، نائبا لمحافظ دمياط.

محمد عبد الله محمد زيدان، نائبا لمحافظ السويس.