شهيد برصاص الاحتلال في قلقيلية واقتحامات واسعة لمخيمات الضفة

قتل شاب فلسطيني -مساء الاثنين- جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بينما نددت الرئاسة الفلسطينية باستمرار "استباحة الدم الفلسطيني"، وطالبت بإلزام إسرائيل بوقف ضم الضفة وباحترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب محمد كمال شريم (18 عامًا)، أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري، عند المدخل الشمالي للمدينة، مما أدى إلى إصابته في الصدر.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 الاحتلال يعتقل إمام الأقصى ويشدد قيوده على المصلين قبيل رمضان end of list

وأضافت الوكالة أن شريم نُقل -إثر الإصابة- إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

اقتحامات واسعة

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في عدد من الشوارع، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، واقتحمت قوات الاحتلال قرية بجنين وداهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، بعد أن تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المخيم بواسطة مركبة تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، فاعتقلت أربعة شبان واعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين، وفق عيد براهمة مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار.

إدانة فلسطينية

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار استباحة الدم الفلسطيني في قطاع غزة، جراء القصف المتواصل للاحتلال رغم وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الاحتلال يواصل استباحة المقدرات الفلسطينية في الضفة الغربية في محاولة للضم الجزئي لها.

وأضافت الرئاسة -في بيان- أن السياسات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي أو التضييق على الفلسطينيين لن تنزع شعبا من أرضه، مطالبة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة، وإرغام إسرائيل على احترام وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

إعلان

وباستشهاد الشاب محمد شريم، يرتفع عدد الفلسطينيين -الذين قتلوا في التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2023- إلى 1114 شهيدا بينهم 230 طفلا، وفق مكتب الاتصال الحكومي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وإضافة إلى القتلى، أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، واعتقال نحو 22 ألف فلسطيني.